“Quiero llevar mi experiencia al Concejo Deliberante para transformar la ciudad”

De cara a las Elecciones Legislativas que se celebrarán el próximo 7 de septiembre en la ciudad, Karina Ostertag, candidata a concejal por el espacio Somos Olavarría, brindó declaraciones periodísticas.

Ostertag, quien se desempeñó por 20 años como Directora del Teatro Municipal, señaló que tomó la decisión de incursionar en la política “motivada por el deseo de generar una transformación y devolver valor a la comunidad”.

Además, manifestó que se unió al espacio con el objetivo de trabajar para “mejorar la vida de los olavarrienses”.

A su vez, expresó que durante las recorridas que viene llevando adelante junto a integrantes del equipo por diversos barrios y localidades, los vecinos y vecinas les plantean varias problemáticas y necesidades que se repiten.

En este sentido, indicó que “la inseguridad y la falta de respuesta ante las denuncias es una de las temáticas que más preocupa a la gente. En el último tiempo, los robos han aumentado considerablemente”.

Con respecto a la cultura, Ostertag consideró que «falta muchísima planificación» y que los proyectos que se desarrollan «deben sostenerse en el tiempo.» Asimismo, sostuvo que debe haber más visibilización y ponderación de lo cultural.

Por otra parte, afirmó que “la función de un concejal va más allá de ocupar un cargo. Es un rol de servicio y un nexo entre los vecinos y los distintos espacios de la Municipalidad”.

“Quien se desempeña como edil, tiene la obligación de legislar, controlar y supervisar al Poder Ejecutivo y , sobre todo, escuchar las necesidades y demandas de los vecinos”, cerró