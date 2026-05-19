Quince allanamientos simultáneos en Olavarría por venta ilegal de medicamentos

Quince allanamientos simultáneos se desarrollan en distintos puntos de Olavarría en el marco de una investigación penal por la comercialización de fármacos en locales no autorizados. Los procedimientos apuntan a desarticular bocas de expendio clandestinas en comercios que no pertenecen al rubro farmacéutico.

Los operativos se ejecutan en dos supermercados de origen chino y en trece kioscos de la ciudad. Las medidas judiciales son la continuidad de la línea investigativa que recientemente derivó en procedimientos de similares características en la vecina localidad de Bolívar, donde se incautaron más de 8.000 unidades de medicamentos con diversas irregularidades sanitarias.

Las acciones en curso son llevadas adelante por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial (SubDDI) Olavarría, con la colaboración de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) Olavarría.

Los allanamientos buscan secuestrar especialidades medicinales de venta libre y bajo receta que se comercializan fuera del marco legal establecido por la Ley Provincial Nº 10.606, norma que restringe la dispensa de estos productos exclusivamente a las farmacias habilitadas para resguardar la salud pública.

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