Un abogado jubilado de La Plata inició una acción de amparo tras quedar con apenas $60 mil de jubilación luego de pagar la cobertura médica. Es la primera causa judicial en la Provincia. La medida afecta a 2.473 jubilados y pensionados.

Un reclamo judicial inédito en la Provincia

La decisión de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires de eliminar por completo el subsidio a la obra social de jubilados y pensionados ya generó su primer conflicto judicial.

Un abogado jubilado de 80 años, con domicilio en La Plata, presentó una acción de amparo al considerar que la medida vulnera derechos básicos y lo obliga a elegir entre cobrar su jubilación o conservar la cobertura médica.

La causa se tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 21 de La Plata.

“Tengo que optar entre mi jubilación o la salud”

El demandante explicó que tiene a su cargo a su esposa y a una hija estudiante terciaria, ambas dependientes de la obra social.

“Tengo que optar entre quedarme sin jubilación o quedarme sin sistema de salud”, sostuvo en su presentación judicial.

Durante décadas, la Caja subsidió el 100 % de la cuota de la obra social CASA a jubilados y pensionados. Ese esquema se basó en un criterio de solidaridad intergeneracional.

El recorte progresivo del subsidio

El beneficio comenzó a reducirse en los últimos años:

Julio de 2023: quita del 20 %

Diciembre de 2024: subsidio reducido al 30 %

Octubre de 2025: eliminación total del subsidio

Además, se modificó el sistema de cobro. La cuota ya no se descuenta del haber jubilatorio. El jubilado cobra el total y debe pagar la obra social por fuera.

Números que no cierran

La jubilación básica de un abogado ronda los $800.000 mensuales.

La cuota de la obra social CASA supera los $700.000.

En la práctica, mantener la cobertura implica resignar casi todo el haber. “Con la quita del subsidio, cobré $60.000 de jubilación en diciembre”, señaló el abogado en el expediente.

Hasta septiembre, con un subsidio del 70 %, podía sostener su economía familiar. Desde octubre, debió pagar más de $810.000 mensuales para no quedarse sin cobertura médica.

La respuesta inicial de la Justicia

El juez Héctor Luján Iacomini rechazó la medida cautelar solicitada para suspender el cobro total de la cuota.

Sin embargo, admitió la competencia del juzgado y dio traslado a la Caja de Abogados por cinco días para que fundamente la medida.

Un caso que puede sentar precedente

La decisión afecta a 2.473 jubilados y pensionados del sistema previsional de abogados bonaerenses.

Muchos de ellos, especialmente pensionados, deben poner dinero de su bolsillo para sostener la cobertura médica.

El abogado patrocinante, Marcelo Szelagowski, fue contundente: “Es una vergüenza que después de más de 40 años de aportes un abogado deba elegir entre su jubilación o su obra social”.

Mientras la Justicia analiza el fondo del reclamo, el caso expone una problemática estructural del sistema previsional y de salud de los abogados jubilados en la provincia de Buenos Aires.