Rauch: Investigan el macabro hallazgo de un feto de casi 38 semanas de gestación dentro de una bolsa

Fuente: La Nueva Verdad de Rauch

Un macabro hallazgo se produjo la semana pasada en un barrio de la vecina ciudad de Rauch. El caso se inició cuando una mujer denunció que su esposo, mientras se encontraba en el techo de su casa, observó en el patio de la propiedad lindera en el barrio UDER que un perro tiraba de una bolsa en cuyo interior había resto humano de tipo fetal.

De inmediato, la mujer se comunicó telefónicamente con la dueña del domicilio vecino, quien no se encontraba en el lugar. Minutos después, ésta última se presentó en su vivienda, tomó los restos, los colocó dentro de una bolsa de nylon y luego en una caja de madera, para finalmente guardarlos en el baúl de su automóvil. A la vecina denunciante le manifestó que se dirigiría a la casa de su padre en busca de ayuda.

Poco después, personal policial interceptó el vehículo e invitó a la conductora a presentarse en la Comisaría local, donde se confirmó la presencia de los restos dentro del baúl.

Desde allí se inició una investigación con intervención de la Ayudantía Fiscal de Rauch.

Poco después del hallazgo y el inicio de las actuaciones penales, médicos forenses de la Policía Científica del Departamento Judicial de Azul confirmaron que el feto tenía entre 36 y 38 semanas de gestación.

Los colegas de La Nueva Verdad de Rauch, citando fuentes judiciales, indicaron que se trataba de un feto de un niño y la muerte se habría producido por un aborto inducido. Igualmente esa hipótesis está siendo investigada. Según los mismos resultados, el bebé que estaba a punto de nacer murió por un paro cardiaco respiratorio.

Según fuentes del caso, a las 38 semanas de gestación el bebé tiene ya un aspecto muy similar al que tendrá al nacer. Se estima que mide unos 49 centímetros y pesa alrededor de los 3 kilos.