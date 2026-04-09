Realizaron en el Hospital Cura una endoscopía inédita que evita cirugías complejas

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” fue escenario de una intervención inédita en Olavarría: una colangioscopía con litotricia láser, un procedimiento endoscópico avanzado que permite tratar cálculos biliares complejos sin necesidad de cirugías invasivas.

La técnica se aplica en casos donde existen cálculos grandes o de difícil extracción, que no pueden resolverse con métodos convencionales. A través de un colangioscopio —un endoscopio ultrafino— se accede directamente a la vía biliar para fragmentar las piedras con láser y facilitar su extracción completa.

Es la primera vez que se realiza esta práctica en el Hospital Cura, y son muy pocos los centros del interior de la provincia de Buenos Aires que cuentan con esta tecnología.

Desde el ámbito sanitario destacaron que la incorporación de esta técnica mejora significativamente la capacidad resolutiva local, ya que permite abordar casos complejos sin derivaciones y evita intervenciones quirúrgicas más agresivas. Esto se traduce en internaciones más cortas y recuperaciones más rápidas para los pacientes.

El procedimiento, realizado días atrás, tuvo una duración aproximada de tres horas. Luego, la paciente permaneció en observación y recibió el alta médica a las 24 horas, tras presentar una evolución favorable.

La intervención fue posible a partir de la derivación de la médica de cabecera, Silvia La Torre, y estuvo a cargo del equipo especializado en vía biliar, integrado por Carlos Blando y Marianela Arramon, junto al Servicio de Gastroenterología que conduce Marcela Mayet.

También participaron los médicos de planta José Cueli, Luisina Vitale y Mariel Taliavachi, además de personal de enfermería, asistentes de endoscopía y anestesiólogos. Desde el Hospital resaltaron que se trata de profesionales recientemente incorporados, lo que permitió fortalecer el servicio.

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” es un efector de mediana y alta complejidad, con infraestructura y equipamiento acorde, y se consolida como referente regional en materia de salud pública.