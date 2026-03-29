Recalde, en fotos: Así está la localidad más golpeada por el temporal

Las imágenes fueron registradas por el usuario Recalde Fotos

La localidad de Recalde fue uno de los puntos más afectados por el temporal que se registró durante la madrugada de este domingo en la región.

De acuerdo a la información disponible, en el lugar se acumularon más de 200 milímetros de lluvia a lo largo de la noche, un volumen que generó serias complicaciones en distintos sectores de la comunidad.

La imágenes fueron captadas este domingo por la tarde y mostraban la gravedad de la situación.