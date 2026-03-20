Rechazaron las salidas transitorias a un olavarriense que asesinó a otro hombre en el barrio Lourdes

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó el rechazo a las salidas transitorias solicitadas por la defensa de Fabio Emiliano Pais.

El fallo se dictó este viernes y fue firmado por los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, desestimó el recurso de apelación y convalidó la resolución del Tribunal Oral Criminal N°2 que había denegado el beneficio.

En su voto, el juez Pagliere fue categórico al adelantar que «el recurso no puede prosperar», marcando desde el inicio la improcedencia del planteo defensista.

Uno de los puntos centrales del análisis fue el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de ejecución penal. Si bien el Tribunal reconoció que el condenado reúne varios de los extremos —como el tiempo de detención y la inexistencia de impedimentos legales por el tipo de delito—, advirtió que no alcanza el estándar requerido en materia de conducta.

En ese sentido, se destacó que «no cumple con el requisito de poseer conducta ejemplar», ya que registra una calificación de «muy buena» (8), cuando la normativa exige los niveles más altos.

Además, los jueces ponderaron negativamente la existencia de sanciones disciplinarias dentro del servicio penitenciario. Según surge del fallo, estas faltas «resultan graves, vigentes y han influido en su conducta», lo que impide considerar cumplido ese requisito esencial.

A ello se sumó la evaluación criminológica desfavorable. Sobre este punto, el Tribunal señaló que «tampoco se advierte en autos la concurrencia de una evaluación criminológica favorable», elemento clave para habilitar el acceso a salidas transitorias.

Los informes técnicos fueron particularmente relevantes: allí se indicó que el interno presenta una trayectoria institucional inestable y dificultades para adaptarse a las normas. En base a ello, la Cámara concluyó que «los datos analizados dan cuenta de elementos especialmente negativos», que obstaculizan la concesión del beneficio.

Finalmente, el voto remarcó que todo lo expuesto «sella la suerte negativa del recurso», confirmando así la decisión de primera instancia.

El hecho: una pelea familiar que terminó con la muerte de Osvaldo Ramírez

Fabio Emiliano Pais fue condenado a ocho años de prisión por el homicidio de Osvaldo Raúl Ramírez, ocurrido en el marco de una confrontación familiar en inmediaciones de calle 13 y Grimaldi, en el barrio Lourdes de Olavarría, en la noche del 14 de noviembre de 2021.

Esa noche Ramírez recibió al menos dos puñaladas —una de ellas a la altura de la cadera que le afectó órganos— y fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura», donde permaneció internado en grave estado y con asistencia mecánica respiratoria en la Unidad de Terapia Intensiva durante más de diez días, hasta que falleció.

Pais, de 30 años al momento del hecho y nieto de la pareja de la víctima, fue identificado como el agresor y detenido el 18 de noviembre de ese año, tras allanamientos en los que se secuestraron elementos de interés para la investigación

La causa estuvo a cargo de la entonces fiscal Viviana Beytía, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 especializada en Violencia Familiar y de Género, dado el contexto familiar del hecho. La sentencia quedó firme el 29 de diciembre de 2025, tras el rechazo de las distintas instancias recursivas.