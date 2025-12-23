Reconocieron a los mejores promedios de escuelas secundarias de gestión pública

En la mañana de este martes, el intendente Maximiliano Wesner encabezó un encuentro en el Salón Rivadavia con egresados de escuelas secundarias de gestión pública del Partido de Olavarría, en el marco de un reconocimiento al mérito académico correspondiente al ciclo lectivo 2025.

Durante la actividad, los estudiantes con mejor promedio recibieron sus diplomas, otorgados por el Municipio de Olavarría, como reconocimiento al esfuerzo y al rendimiento alcanzado a lo largo de su trayectoria escolar.

Un espacio de diálogo y reconocimiento

En ese contexto, el Intendente destacó el sentido del encuentro y valoró el intercambio con los jóvenes:

“Este recibimiento tan hermoso tiene que ver con reconocer, compartir y escucharlos: cómo han transitado este año, cómo piensan, qué van a seguir haciendo a futuro y qué proyectos tienen para el año que viene”.

En un clima distendido, los egresados compartieron sus proyectos personales, las carreras elegidas y sus principales intereses tras haber finalizado el nivel secundario.

El rol de las familias en las trayectorias educativas

Wesner también puso en valor el acompañamiento familiar en cada recorrido educativo:

“Resalto el acompañamiento, el trabajo y el apuntalamiento de la familia, porque sin eso todo es mucho más difícil. Este reconocimiento es también para quienes estuvieron cerca en un momento tan valioso para ustedes y para nuestra ciudad, porque no solo son el presente, sino también el futuro”.

Finalmente, el jefe comunal señaló que el certificado entregado tiene un valor simbólico, pero representa el reconocimiento a cada institución, a sus cursos y a los estudiantes distinguidos.

Estudiantes reconocidos por mérito académico

Recibieron sus diplomas: