Reconocieron a los mejores promedios de escuelas secundarias de gestión pública
En la mañana de este martes, el intendente Maximiliano Wesner encabezó un encuentro en el Salón Rivadavia con egresados de escuelas secundarias de gestión pública del Partido de Olavarría, en el marco de un reconocimiento al mérito académico correspondiente al ciclo lectivo 2025.
Durante la actividad, los estudiantes con mejor promedio recibieron sus diplomas, otorgados por el Municipio de Olavarría, como reconocimiento al esfuerzo y al rendimiento alcanzado a lo largo de su trayectoria escolar.
Un espacio de diálogo y reconocimiento
En ese contexto, el Intendente destacó el sentido del encuentro y valoró el intercambio con los jóvenes:
“Este recibimiento tan hermoso tiene que ver con reconocer, compartir y escucharlos: cómo han transitado este año, cómo piensan, qué van a seguir haciendo a futuro y qué proyectos tienen para el año que viene”.
En un clima distendido, los egresados compartieron sus proyectos personales, las carreras elegidas y sus principales intereses tras haber finalizado el nivel secundario.
El rol de las familias en las trayectorias educativas
Wesner también puso en valor el acompañamiento familiar en cada recorrido educativo:
“Resalto el acompañamiento, el trabajo y el apuntalamiento de la familia, porque sin eso todo es mucho más difícil. Este reconocimiento es también para quienes estuvieron cerca en un momento tan valioso para ustedes y para nuestra ciudad, porque no solo son el presente, sino también el futuro”.
Finalmente, el jefe comunal señaló que el certificado entregado tiene un valor simbólico, pero representa el reconocimiento a cada institución, a sus cursos y a los estudiantes distinguidos.
Estudiantes reconocidos por mérito académico
Recibieron sus diplomas:
- Agustín Bustos Antista (Escuela Secundaria Nº 1)
- Ailén Dos Santos Gaviatti (Escuela Secundaria Nº 2)
- Ada Luz Defortuna (Escuela Secundaria Nº 3)
- Marcos Gallo González (Escuela Secundaria Nº 4)
- Fiamma Lagleyza (Escuela Secundaria Nº 6)
- Abril Bascal Palin (Escuela Secundaria Nº 7)
- Mía Urbina (Escuela Secundaria Nº 8)
- Macarena Kees (Escuela Secundaria Nº 10)
- Milton Quiroga (Escuela Secundaria Nº 12)
- Morena Beltrán Gómez (Escuela Secundaria Nº 13)
- Ariel Averasturi (Escuela Secundaria Nº 14)
- Guadalupe Francisco Valenzuela (Escuela Secundaria Nº 15)
- Alejo Hamse (Escuela Secundaria Nº 16)
- Belén Verdugo (Escuela Secundaria Nº 17)
- Kiara Frías (Escuela Secundaria Nº 18)
- Tatiana Acevedo (Escuela Secundaria Nº 19)
- Sebastián Frassacaro (Escuela Secundaria Nº 20)
- Sol Zibecchi (Escuela Secundaria Nº 20 – Extensión La Moderna)
- Ludmila Córdoba (Escuela Secundaria Nº 20 – Anexo Las Piedritas)
- Juan Ardino (Escuela Secundaria Nº 21)
- Maika Correa (Escuela Secundaria Nº 22)
- Kiara Salazar (Escuela Secundaria Nº 23)
- Igor Moreno López (Escuela Secundaria Técnica Nº 1)
- Nicolás Santiago Sosa (Centro Educativo de Producción Total Nº 8)