Recuperan en Olavarría un auto robado en CABA

La SubDDI Olavarría, que depende de la DDI Azul, recuperó un vehículo que había sido robado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a principios de diciembre de 2024.

Tras una investigación encubierta, el personal policial interceptó un auto marca Chevrolet Onix en las cercanías del Parque Industrial de Olavarría. Durante el procedimiento, se determinó que el vehículo tenía una patente y documentación falsas.

Al verificar el auto, los agentes confirmaron que tenía un pedido de secuestro por robo, emitido en Capital Federal. El rodado fue confiscado y puesto a disposición de la Justicia para los trámites legales correspondientes.