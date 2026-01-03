Recuperaron una motocicleta robada que estaba abandonada dentro de la fábrica SCAC

Una motocicleta que había sido sustraída fue recuperada en el interior de la fábrica SCAC, ubicada en la intersección de la avenida Circunvalación y avenida Del Valle, en la ciudad de Olavarría.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría de Sierra Chica, tras una denuncia radicada el 2 de enero de 2026 por el delito de hurto, previsto en el artículo 162 del Código Penal.

Según se informó oficialmente, en el marco de tareas investigativas, efectivos policiales lograron obtener información a través de una entrevista anónima, en la que se indicó que la motocicleta sustraída se encontraría abandonada dentro del predio de la mencionada fábrica, lugar donde se habría producido el hecho.

Constituidos en el lugar, los uniformados realizaron una recorrida y lograron hallar el rodado oculto entre pastizales. Se trata de una motocicleta marca Corven, modelo Energy, de 110 cc, color azul, que fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial.

La causa quedó caratulada como “Secuestro activo (hurto)” e interviene la UFI N° 4 de Olavarría, a cargo de la doctora María Paula Serrano.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.