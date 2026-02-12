Reforma Laboral: Jueces de Olavarría dictaron el fallo que mencionó Patricia Bullrich para hablar de «la industria del juicio»

El juicio laboral contra la Cooperativa Eléctrica de Bolívar que mencionó la senadora Patricia Bullrich en el programa de Mirtha Legrand fue resuelto el 1º de diciembre de 2025 por el Tribunal de Trabajo de Olavarría, y fijó una condena que —con actualización e intereses— supera los $274 millones, monto que asciende a $380 millones al incorporarse costas y honorarios.

Durante la entrevista televisiva, Bullrich afirmó: “Me llamó una persona de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar con un juicio laboral de 380 millones de pesos. Entonces se armó una industria del juicio. Hay que ordenar”, en el marco de su defensa del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Que hay detrás de la sentencia dictada por los jueces Guillermo Oscar López Arévalo y Christian Marcelo Benítez, junto a la jueza subrogante María Clarisa Baldoni.

El origen de la demanda

La causa fue iniciada por un trabajador de la Cooperativa Eléctrica en junio de 2023. El trabajador, patrocinado por el abogado olavarriense Jaime Sebastián Suñol, reclamó que durante doce años estuvo incorrectamente encuadrado bajo el régimen de la construcción, cuando —según sostuvo— realizaba tareas propias del convenio colectivo de los trabajadores de empresas prestatarias del servicio eléctrico (CCT 36/75), actividad principal de la cooperativa.

El empleado se consideró despedido indirectamente y promovió la acción judicial.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal de Trabajo de Olavarría concluyó que existió un incorrecto encuadramiento convencional y que correspondía aplicar el convenio 36/75 en lugar del régimen de la construcción.

La sentencia fijó una condena por $274.448.068,54, suma que incluye capital actualizado mediante el índice RIPTE más intereses conforme la doctrina vigente de la Suprema Corte bonaerense. Posteriormente, en la liquidación judicial se incorporaron otros ítems propios del proceso que, además, incluyó lo horarios de los abogados que tomaron parte del proceso. Con todos esos conceptos, el monto total del proceso asciende a $380.255.302.

La postura de la Cooperativa: “Se podría haber arreglado”

Tras conocerse la sentencia, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Jorge Campos, reconoció en declaraciones a FM10 de Bolívar que el conflicto podría haberse resuelto por una cifra sustancialmente menor.

“Arreglar es totalmente beneficioso para la empresa. A este juicio lo podríamos haber arreglado en 60, 70, 80, 20 o 50 millones de pesos, pero éticamente no corresponde. Nosotros tenemos que esperar que la Justicia falle. Lo que por ahí no pensábamos es que el fallo iba a ser así”.

Campos sostuvo que el Consejo de Administración no esperaba una condena de esa magnitud.

El intento de apelación y la ejecución

La cooperativa presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Para su tratamiento debía depositar $343.053.103,8, pero el monto efectivamente consignado fue de $338.921.251,1, lo que motivó el rechazo del recurso por no cumplir el requisito económico exigido.

Posteriormente, la entidad interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal provincial.

Mientras tanto, el proceso de ejecución avanzó y el Tribunal ordenó el embargo de fondos en una cuenta bancaria de la empresa.

Antecedentes y contexto

No es el primer fallo adverso que enfrenta la cooperativa por cuestiones vinculadas al encuadramiento laboral.

En octubre de 2023, el mismo Tribunal de Trabajo de Olavarría la condenó a pagar $7.597.661,34 más honorarios en un caso de diferencias convencionales.

En otra causa iniciada por la viuda de un trabajador fallecido en 2021, la Justicia ordenó el pago de $44.024.904,81 más honorarios por reclamos vinculados al convenio aplicable.

En 2024, además, el tribunal homologó un acuerdo entre la cooperativa y un trabajador por $40 millones más honorarios, lo que evidencia que la vía conciliatoria ha sido utilizada en otros conflictos laborales.