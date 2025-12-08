Reforma laboral: una encuesta asegura que 6 de cada 10 argentinos creen que es necesaria

(NA) – Un informe realizado durante la segunda semana de noviembre arrojó que 6 de cada 10 argentinos está de acuerdo con la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, desde el Gobierno Nacional, para que se debata, próximamente, en el Congreso.

El informe que publicó la consultora Explanans, está basado en la entrevista de 6.145 casos, pertenecientes a 25 conglomerados urbanos con mayor población del país (91 ciudades en 21 provincias y Ciudad de Buenos Aires) y surge en un contexto donde muchos ciudadanos cuestionen si deben o no realizarse modificaciones tan radicales en el sistema laboral actual argentino.

“Un 43,1 % adhiere plenamente a la propuesta de Milei, mientras que un 18,7 % reclama una reforma distinta. En el otro extremo, cerca del 30 %, la rechaza de plano. Como en otros temas, estas posiciones se reconfiguran según edad y género: entre los jóvenes de entre 18 a 30 años, el 63,2% de los varones apoya la reforma de Milei frente al 40,6% de las mujeres, brecha que se amplía aún más al comparar varones jóvenes con mujeres mayores de 50 años”, asegura el informe.

Si se pone el foco en el segmento del 43,1% y se desmenuza el tipo de personas que respalda de forma “total” la reforma laboral, se pueden ver características “muy definidas”: Todas evalúan muy bien la gestión del Gobierno Nacional y consideran estar mejor que en la anterior; por otra parte, manifiestan el deseo de que los gobernadores de las provincias “acompañen el sin matices al Ejecutivo” y señalan que los sindicatos tienen “una imagen muy negativa”.

Contrariamente, entre quienes quieren una reforma diferente a la que plantea Milei, que es el 18,7%, “predomina la crítica” hacia el Presidente y sostienen que atraviesan un “empeoramiento económico”; en cuanto a el accionar de los mandatarios provinciales, sostienen que deben asumir un rol “en defensa” de sus distritos y hacerlo “en clave federal”.

Por otra parte, los sindicatos "atraviesan un momento crítico" porque solo el 15% de la población "los valora positivamente" resultado que pareciera no llegar a los referentes gremiales del país.

Para finalizar, también consultaron sobre las cooperativas y las mutuales que según la consultora, “conservan un capital simbólico más robusto que el sindical” porque acumulan un 37,3% de imagen positiva “aunque tienen también un 31,1% de desconocimiento”.

“Son sectores que, aunque vuelan por debajo del radar de la agenda pública masiva, se mantienen bien posicionados. Sobre todo teniendo en cuenta que su percepción positiva crece al aumentar su conocimiento, que aún es relativamente bajo”, concluyeron.