Regional Amateur: Valioso empate de Racing en Gesell ante Atlético

Cero a cero fue el final. El Chaira hizo un gran primer tiempo. El árbitro ignoró una clara falta en el área a Mujica.

Fuente: Carlos Zangara – Emblema Deportivo – Fotos: Analía Paez

Casi como un calco de lo acontecido en el Parque Olavarría hace una semana frente a Deportivo Norte.

Racing hizo un gran primer tiempo que no pudo repetir en el complemento, en la ocasión ante Atlético Villa Gesell en el estadio Carlos Idaho Gesell.

Esta vez no fue victoria pero igualmente el empate de visitante vale y mucho.

Queda la tribulación por una supuesta infracción dentro del área a Pablo Mujica a los 41’ del período inicial, que dio toda la sensación de que fue falta y era penal, y que el árbitro obvió.

Justamente el delantero chaira, como siempre, se erigió en la figura clave ofensivamente, mas que nada en la etapa inicial.

A los 8’ se lo perdió Luciano Rojas y los 38’ una pelota larga de Ordozgoiti encontró al propio Mujica en inmejorable posición, perdiendo la oportunidad de convertir por poco.

Y si bien el trámite en el segundo período tuvo otro cariz, el local inquietó tras pasar a dominar en gran parte, la visita desaprovechó una fantástica chance en los pies de Luciano Rojas, muy bien habilitado por Mujica.

Atlético Villa Gesell, lo comprobamos aquí en Olavarría cuando jugó ante Estudiantes, es un buen equipo y que venía de golear a Deportivo Santa Rita, a priori, candidato a los lugares de privilegio.

Lo complicado para el conjunto olavarriense en la parte final lo da el hecho de que Ordozgoiti, Mujica y Rojas no terminaron el partido.

Tucker mandó a la cancha a Hadad, Garabento y Sacheri, respectivamente, con el objetivo de cuidar la pelota, ,guarecerse y estampar la igualdad.

Dio sus frutos ya que pese a dominar en parte el local no tuvo chances concretas y en la que hubo acercamientos respondió bien Rodrigo Vivas.

Ahora se aguarda el desquite en el «Buglione», seguramente con un marco propio de las grandes jornadas.