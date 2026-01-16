Registraron 247 víctimas de femicidio durante 2025

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría nacional (OFDPN) publicó su Informe Anual correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El relevamiento confirmó un total de 247 víctimas de femicidio en Argentina.

El registro incluye 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado. Si bien las cifras correspondientes a 2024 y 2025 indican una reducción respecto al pico registrado en 2023, la problemática se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

Del análisis de los datos se desprende una estadística alarmante sobre la frecuencia de estos crímenes en el país: durante 2025, se cometió un femicidio cada 35 horas. Esto representa un promedio semanal de casi 5 víctimas (4,7) de violencia de género extrema.

El informe detalla que el lugar físico más inseguro para las mujeres continúa siendo su propio entorno: el 60% de los asesinatos ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. En cuanto al vínculo, se determinó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario en el 84% de los casos, siendo mayoritariamente parejas o exparejas. Solo el 5,5% de los hechos fueron cometidos por desconocidos.

Con respecto a las víctimas colaterales, se contabilizaron 133 niñas y niños quedaron sin madre a causa de estos crímenes.

En términos absolutos, Buenos Aires encabezó el registro con 95 casos, seguida por Santa Fe con 30. No obstante, al analizar la tasa de femicidios en proporción a la población femenina de cada jurisdicción, las provincias con los índices más elevados fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén.

El Observatorio de Femicidios, creado en 2016, continúa su labor de monitoreo y registro con el objetivo de generar estadísticas que permitan el diseño de políticas públicas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, en cumplimiento con la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por la Institución.