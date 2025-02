Regresos, reapariciones y representatividad en juego

Acá está Kicillof Kicillof decidió poner primera a sus aspiraciones ¿presidenciales? y lanzó el Movimiento “Derecho al Futuro”, un espacio que busca discutir liderazgos en el peronismo y poner en valor a la Provincia de Buenos Aires como un “escudo” ante las políticas libertarias de Javier Milei.



Fue una decisión que llamó la atención, sobre todo porque fue en medio del escándalo que tiene al Presidente y su entorno como implicados en lo que se denomina como estafas en la moneda meme. Y porque fue varios meses después de lo que se había considerado como su lanzamiento el pasado 17 de octubre. Pero bueno, salvando las apreciaciones, se lanzó Kicillof.



Movimiento al Futuro contiene a una gran cantidad de intendentes, legisladores, dirigentes, sindicalistas y agrupaciones de toda la Provincia. Pero en la firma del comunicado llamó la atención ciertas presencias que vale la pena resaltar con foco en Olavarría.



En primera instancia el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) que tuvo un año de enfrentamientos fuertes con el intendente Wesner y la gestión local, siempre en el plano estrictamente local.



A ello se le suma AOMA delegación Olavarría, que acompañó el lanzamiento del Gobernador. AOMA que, a su vez, ha mostrado importantes diferencias con el STMO y con la CGT Regional Olavarría, que también firmó el comunicado. También lo hizo la Asociación Empleados de Farmacia de la Región Olavarría y la CTA de los Trabajadores Regional Olavarría -y de todos los municipios de la séptima-.



En lo que respecta a la región, se vio al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, y a la diputada azuleña María Laura Aloisi (suplente de la banca de Mercedes Landívar) dentro de la nómina de firmantes.



Más allá de lo estricto en el documento, hubo celebración local de varios dirigentes que compartieron la noticia en redes sociales manifestando acompañamiento: la que mayor peso tiene es la actual concejal y ex legisladora nacional y provincial, Liliana Schwindt, quien ha tenido relevancia en lo que podríamos denominar como “kicillofismo”. En redes sociales dejó en claro que con este anuncio se podrá “iniciar un camino de reconstrucción”. “Kicillof es la esperanza” agregó.

Einar Iguerategui, por su parte, dijo que “es por acá” al citar una publicación del Ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, un dirigente que ha ganado peso en el gobierno bonaerense y que incluso podŕia ser un potencial candidato a gobernador: “Kicillof nos convoca a ser protagonistas de un Peronismo fuerte, amplio, unido y con sus raíces en el pueblo” expresa Katopodis en dicha publicación.



Se descuenta, en base a lo dicho por el propio gobierno bonaerense al lanzar Derecho al Futuro, que “es una agrupación que llega para discutir el peronismo” en su diversas variables, por lo que es entendible que no aparezcan firmas ni de dirigentes de La Cámpora (como Maximiliano Wesner) ni del Frente Renovador (como Marcos Pisano, intendente de Bolívar). Es decir, la gestión municipal, de otra pertenencia partidaria dentro del peronismo, va por otro carril, con Cristina Fernández de Kirchner como principal referencia.



Ahora…

¿Hay kicillofismo local?

La respuesta es que vamos camino a ello. Este newsletter conoció que ya hubo contactos entre referentes provinciales de este nuevo espacio y dirigentes locales que no tienen la pertenencia partidaria camporista y que buscan “acompañar” al gobernador en esta cruzada que lo podría dejar como candidato presidencial pensando en 2027.



Ya hubo reuniones, varias discusiones internas y siempre en un manejo que por ahora no trasciende públicamente en contenido pero sí en ciertas directrices y la disyuntiva de “cómo armar” en un distrito gobernado por otra corriente peronista.



Si vamos a los hechos, Liliana Schwindt sostiene un lugar de unidad legislativa en el bloque oficialista más allá de su preferencia por Kicillof (vale recordar que ella integra La Corriente, referenciada en la funcionaria bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez).



Ahora, ¿qué actitud tomará el resto de la dirigencia que busca armar el kicillofismo local? Además, con un valor claro y que quedó explicitado en el documento emitido este último sábado: en el armado hay lugar para el Sindicato de Trabajadores Municipales. No es necesario recordar los fuertes cruces que tuvo con la gestión en 2024, ustedes ya los recuerdan.



Entonces, ¿cómo convivirán el kicillofismo local y la gestión municipal? Es una pregunta que está en el aire y que dependerá, solamente, de la actitud de los que llegan. Esta conversación ya la tuvimos pero vale recordarla: en materia institucional, Municipio y Provincia trabajaron muy bien, con alguna tensión propia de la gestión pero sin sobresaltos. Incluso, el gobierno bonaerense tiene su obra pública más cara en nuestro distrito, con el avance del edificio del Polo Judicial. Las diferencias políticas existen pero “se puede coexistir, hay un orden orgánico en Olavarría y Azul” dijo un importante dirigente local a VaF.



Se trabaja, por estas horas pero desde hace varias semanas, en tratar de evitar las tensiones que se ven a nivel provincial y nacional. “Antes cuando nos reuníamos nos decían ‘ordenen su lío y vuelvan’. Ahora que el peronismo está en la gestión es al revés, queremos que se ordene arriba porque acá ya está ordenado” se detalló a este newsletter.

Y ni siquiera se inauguraron las sesiones ordinarias … esto recién empieza.

Los números de 2023 aprobados

Durante la semana pasada desde el Pro se difundió la aprobación de la rendición de cuentas 2023 por el Tribunal de Cuentas de la provincia. La novedad fue celebrada por quienes fueron protagonistas de la gestión anterior del Municipio, empezando por Ezequiel Galli.



Sobre el tema puntual del ejercicio financiero de hace dos años, que terminó con déficit de 2.400 millones de pesos, se destacó que en la resolución el organismo provincial valoró la caída de la coparticipación provincial al señalar que no acompañó el aumento de la inflación que aquel año superó los 200 puntos. Se estimó que esa caída fue superior a los 3800 millones de pesos. También hubo referencia a las obras públicas que demandaron redeterminaciones de precios, también al ritmo de la inflación de cada mes. El Tribunal hizo varias observaciones y dictó amonestaciones, aunque no fijó sanciones para los funcionarios que trabajaron hasta diciembre ni para los que empezaron en diciembre de aquel año.



El concejal Hilario Galli interpretó que la aprobación de la Rendición de Cuentas implica un aval a las actuaciones administrativas de la gestión anterior y contrastó ese resultado con la imagen que buscó presentar el actual Ejecutivo a través de la auditoría que se conoció el 31 de diciembre pasado. “Todo ese circo mediático que se armó alrededor de la auditoría, queriendo demostrar como que había cosas irregulares, por ahí con un tenor llevándolo para otro contexto, me parece que eso es lo que termina quedando echado por tierra” dijo.

Todas las voces

Durante la semana, las principales figuras del Pro de Olavarría dieron entrevistas en distintos medios y se pronunciaron sobre muchos temas. Un poco por coincidencia y un poco porque ya estamos en la apertura del año electoral, las definiciones sobre la actualidad partidaria y la proyección para lo que serán las elecciones estuvieron entre las frases destacadas.



Martín Endere habló de una reunión del Pro bonaerense en San Telmo donde se discutió la posibilidad de aliarse con La Libertad Avanza y en paralelo se buscó refrendar pertenencias como para frenar los pases al oficialismo nacional.

El diputado provincial recordó que el PRO ha sido históricamente propenso a sellar acuerdos con distintos espacios políticos no kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. La referencia por la negativa fue reiterada en la charla y parece haber allí un punto de confluencia. Endere cree que la estrategia de alianzas debe mantenerse para fortalecer las chances electorales este año. “Para eso hay que tratar de discutir y confluir, aún cuando existan puntos no concordantes, porque también de eso se trata un frente electoral”, sostuvo. “Buscar puntos de acuerdo, manteniendo cada uno su esencia y su particularidad” es su premisa.



Sobre aquella reunión, Hilario Galli explicó que se expusieron “dos líneas muy marcadas” del Pro sobre la forma de relacionarse con LLA. Ubicó por un lado a “Jorge Macri, Sole Martínez que ellos obviamente al ser intendentes al tener su propio territorio tienen ciertos reparos a la hora de plantear estrategias electorales” y, por otro, “la otra línea que está (Cristian) Ritondo, que está ´El Colo´ (Diego Santilli) que por ahí al no tener este anclaje territorial por ser legisladores plantean otro tipo de posturas”. Para el olavarriense “primero hay que, puertas adentro, encontrar un punto común entre las dos posturas y desde ese lugar sí sentarse en una mesa para empezar a negociar condiciones de cara a lo que viene”.





No obstante, advirtió sobre distintos escenarios posibles -y que podrían enmarcar lo que por ahora son charlas entre los referentes del Pro y LLA de Olavarría- entre los que contempló “un acuerdo general de partido” para acordar con el sector libertario, o que “las discusiones sean en términos personales o a nivel distrito”. Consideró que “no tiene que ver con una cuestión de especulación. No es que se esté especulando, sino que lo que se está tratando es de zanjar los distintos tiempos internos para que las discusiones, independientemente de cuál sea el final, no dejen tantos heridos en el camino”.



En cuanto a la actualidad del Pro en Olavarría, Martín Endere no dudó en señalar a Ezequiel Galli como líder del espacio. Sin embargo, aclaró que en vistas de “las elecciones existen un montón de personas que buscamos construir una opción de cara al ‘25 y al ‘27, y ahí somos muchos, estamos trabajando para construir esa alternativa”. En ese sentido, no descartó que el ex intendente Galli sea candidato en los próximos turnos electorales: “Puede ser en el ‘25, en el ‘27 o cuando él también lo decida, pero sí lo veo muy enfocado en construir una alternativa, sin egoísmo y con ganas de trabajar en ese sentido”.



Hilario Galli también respondió sobre la actualidad del Pro local. En el Concejo Deliberante se produjo un quiebre del bloque en el cierre del año pasado, pero a pesar de ello afirmó que “hoy estamos muy sólidos, estamos muy juntos, estamos más juntos incluso que en el 2023. Eso es un montón”.



Tomó como punto de comparación lo sucedido en el último año electoral, “en el 2023 acá en Olavarría a nosotros, a pesar de ser oficialismo, nos abrieron un local partidario”. Se refirió al «ritondismo» que impulsó la postulación de Dalton Jáuregui en las PASO 2023 en las que el sector sumó tres precandidatos. Galli señaló que esa línea interna hoy está integrada y bajo la nueva referencia de la ex concejal Maite Salerno. “Esa línea que supo estar de alguna manera enfrentada dentro de nuestro mismo partido está trabajando con nosotros. Hoy esa línea la representa Maite quien trabaja conmigo directamente en el Concejo Deliberante, somos equipo”.



El concejal del Pro coincidió con los dichos del diputado sobre el lugar de Ezequiel Galli. “Su referencia va a ser muy importante este año, sobre todo, obviamente de cara a lo que viene” dijo. Agregó que “puede ser candidato cuando quiera, eso es clarísimo. Y sobre todo ahora, con estas nuevas reglas electorales que tenemos”. Apuntó con ello a que con el nuevo sistema electoral a nivel nacional, de boleta única, los candidatos locales cobrarán fuerza propia. “El hecho de que las elecciones nacionales inevitablemente quedan de alguna forma desdobladas por la metodología con las provinciales, queda desanclado lo que es el arrastre nacional con lo local. Ahí es donde empiezan a tomar mucha más fuerza las figuras provinciales y las figuras locales”.

¿Ezequiel Galli ya se decidió?

El cierre de la semana tuvo justamente a Ezequiel Galli en una entrevista con la periodista Claudia Bilbao. Fue un regreso a las declaraciones públicas después de varios meses de silencio en los medios. Acusó a la gestión actual de Maximiliano Wesner de ser “la estafa electoral más grande desde la vuelta de la democracia en Olavarría”. Se refirió a que “prometieron obras y obras y cantidades de viviendas, y hoy lo único que tienen para vanagloriarse es del Polo Judicial, porque no se ven obras en Olavarría, no se ve inversión”. En este punto, defendió el déficit que dejó al cerrar su segundo mandato: “fue por la fuerte inversión que hicimos, y también por la quita de la coparticipación de los miles de millones de pesos que el gobernador Kicillof no envió a Olavarría durante el 2023. Por lo cual, nosotros vemos con mucha preocupación la falta de inversión en Olavarría”.



Se defendió de diversas acusaciones del Ejecutivo local con lo que repasó su relación con el Sindicato de Trabajadores Municipales y las obras de ampliación del Hospital Municipal y contraatacó “nadie sabe quién toma las decisiones” en el Ejecutivo actual, “no sabemos si es Wesner, si es Valicenti o si es Landívar”.



También Galli habló de las charlas con Celeste Arouxet: “pudimos hablar todo lo que teníamos que hablar” con la referente libertaria para dar por finalizadas las durísimas acusaciones que tuvo Arouxet con el anterior jefe comunal en la campaña de 2023. “Nosotros tenemos una visión común con Celeste, con Guillermo Lascano y en gran parte, con todos. Se puede hacer una confluencia porque tenemos la misma idea. Es una crítica fuerte a la gestión en los barrios. Lo que estamos viendo nos preocupa y eso es mucho más fuerte que cualquier diferencia personal” definió.



¿Será candidato este año? “No lo sé. Falta mucho todavía” respondió para centrarse en la falta de definiciones sobre el calendario electoral. Afirmó que “soy parte de un equipo, como te decía, del Colo Santilli. Tengo claro dónde quiero estar. Tengo claro que quiero que al gobierno le vaya bien. A nivel nacional estamos todos empujando para que al gobierno le vaya bien. Yo desde mi rol pequeño de gerente de una empresa del Estado, haciendo todo lo que sea posible para que la privatización sea exitosa y que podamos tener mejores rutas y todo lo que eso implica. Si seré candidato, no lo sé. Voy a hacer lo que dicte la necesidad en ese momento. Si es necesario que sea candidato, probablemente lo sea”.



El ex intendente proyectó hacia las próximas elecciones generales: “a mí me gustaría en el 27’ que volvamos a ser gobierno. Y si en esta no tengo que ser candidato para eso, no seré. Tengo claro que quiero que Diego Santilli sea gobernador. Voy a trabajar para eso”.



Pero en su última frase dejó lo que interpretamos como una pista: Ezequiel Galli se ubicó en su agrupación vecinal, más que en el Pro. “Mi centralidad política está en Juntos por Olavarría, que es nuestro espacio vecinalista. Yo aposté fuertemente desde el 2016 que vengo empujando para tener un espacio vecinal. Voy a trabajar para que haya una confluencia y que podamos armar una lista que represente a todos y que podamos tener un buen resultado en las elecciones”.



¿Está diciendo que si no hay acuerdo provincial/nacional del Pro actuará por su lado? Parece que el ex jefe comunal tiene algunas decisiones tomadas. En su lectura del escenario 2023 había señalado que la victoria de Unión por la Patria se dio porque se dividió el voto no peronista entre su lista y la de Celeste Arouxet. Supone, entonces, que si se unen tienen más chances de imponerse frente al oficialismo local.

La Libertad Avanza, en la calle

En la edición anterior de VAF hablamos de que ya se habían producido los primeros contactos entre Celeste Arouxet y Andrea Coronel para “empezar un trabajo en conjunto”. Y además destacamos que para la máxima referente libertaria local ese trabajo tiene que mostrarse al electorado.



Bueno, justamente eso empezó a pasar esta semana. Por un lado vimos una reunión interna de las agrupaciones de juventudes de LLA y del POT (que es la agrupación de base del bullrichismo local).



Por otro, ayer en el Parque del Bicentenario, varios integrantes de ambos sectores estuvieron con un stand donde invitaron a los vecinos a afiliarse a LLA. Tanto Arouxet como Coronel estuvieron en el lugar. Fue la primera de una serie de salidas que prevén realizar por muchos puntos del distrito para presentarse.



“Una jornada de afiliación con un resultado más que favorable. Cada día son más las personas que eligen este gobierno que nos está llevando a un crecimiento exponencial como país” dijeron al dar a conocer la actividad.



Hay que seguir muy de cerca esta reivindicación de Arouxet como referente de LLA. De los cuestionamientos por lo bajo al trabajo fuerte en conjunto y el reconocimiento como líder indiscutible … evidentemente dejó algunos heridos en el camino. Sobre todo de dirigentes que la cuestionaron aún reconociendo su lugar. ¿Habrá algún referente seccional con menos poder del que se vislumbraba en un principio? Por ahora lo dejamos como pregunta…

Se vienen las elecciones en Unicen: cambios … ¿sin cambios?

No es un año más para la Universidad en su totalidad pero particularmente en nuestra ciudad: hay elección de rector y decanos. Todas atravesadas por sus complejidades pero también por una reiterancia que siempre vale la pena recordar. La particularidad es que este año la centralidad política está, paradójicamente, en aquellos integrantes de la lista que encabezó en 2023 Patricia Bullrich y que tuvo a un sector del radicalismo buscando protagonismo. ¿Hay relación con la Unicen? Mucha. Repasemos.



Las elecciones, en principio, serán en mayo en rectorado. Se estima que en marzo se fijará la fecha. No viene para nada fácil: el actual rector Marcelo Aba busca la reelección mientras que se presenta una interesante oposición para pelear el lugar. ¿Quién encabeza dicha oposición? La decana de la Facultad de Derecho, Laura María Giosa, tendría intenciones de encabezar un proceso para desbancar al sucesor del contador Tassara en 2021.



Sin embargo, es una foto de hoy: la película indica que las negociaciones serán constantes y las diversas elecciones en las unidades académicas serán claves para decantar en una u otra propuesta.



Y en Olavarría hay tres unidades académicas de peso: Salud, Ingeniería y Sociales. En las últimas dos las cosas pueden cambiar, pero hay un fondo en la cuestión de gestión de poder que es interesante mostrar. Más allá de los cambios de nombres eventulaes ¿puede haber cambios reales en las facultades?



Repasemos: con un interesante trabajo y en medio de un fuerte conflicto con la Nación por la importante obra de remodelación y ampliación de su sede, el doctor Héctor Trebucq y su línea política son “número fijo” para continuar con los destinos de la casa de estudios ubicada en avenida Pringles. De hecho, días atrás el propio Trebucq confirmó que la Unicen se haría cargo de parte de la obra paralizada para tener mayor capacidad para contener a los cientos de estudiantes que cursan sus estudios.



En Ingeniería, y más allá de la más que interesante labor de María Peralta a cargo del decanato, la versión que circula por los pasillos es el regreso al cargo principal, al menos como opción en la previa, del ingeniero Marcelo Spina, quien ya fue decano de la casa de estudios e incluso, rector de la universidad. Pertenece a un grupo de radicales que desde hace años deciden los destinos de la Facultad, junto a Fabián Irassar y Néstor Eduardo Ferreyra, entre otros. ¿Tienen algo en común? Todos integraron la lista que enfrentó dentro de Juntos por el Cambio a Ezequiel Galli y Dalton Jáuregui en 2023 … y con Patricia Bullrich como principal referencia, hoy ministra de Seguridad de Javier Milei.



En la Facultad de Ciencias Sociales, la historia es más trunca. Más allá de los nombres (se habla del actual secretario de Extensión Nicolás Casado como “número fijo” para ir por el decanato) el tema pasa por la representación de la fórmula: el tándem de las carreras de Educación y Arqueología se repite en los últimos 12 años sin tener una rotación de la representatividad en carreras con mayor matrícula y participación en la diaria de la Facultad, como Comunicación/Periodismo y Antropología.



En esa discusión se avanza por estos días. “Está muy tenso el asunto” admiten quienes están dentro de las negociaciones o conocen de ellas, sobre todo porque el final parece inevitable: dos listas y a juntar voluntades para imponerse con una fórmula.



Sin embargo, para conocer las profundidades de la gestión de Sociales alcanza con ver ciertos puestos estratégicos inamovibles. Que sea quien sea el decano, provenga de la carrera que provenga, tiene ya un puesto designado. Se trata de la Secretaría General, a cargo de Guillermo Cicconi, un actor clave para entender el movimiento político administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales.



¿Qué tiene en común Spina, Irassar, Ferreyra y Cicconi? La pertenencia partidaria, a un radicalismo que hoy camina unido pero que supo tener su vertiente con varios dirigentes como ellos de referencia, y que tiene la última experiencia electoral con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti a la cabeza.



Se vienen discusiones interesantes dentro del ámbito académico de la Unicen pero con énfasis en lo que pasa en Olavarría. No sólo por lo que le contamos sobre las referencias y las ideologías que se mueven dentro de las casas de estudio, sino que también porque de la última elección en 2021 las cosas cambiaron. Mucho: sólo Kicillof mantuvo el cargo de Gobernador de la Provincia. Hoy hay un presidente que ya intentó desfinanciar las universidades y atacó fuerte a la educación pública, y en el caso de Olavarría y Azul cambios de gestiones y signos políticos que, hoy, están alineados en Wesner y Sombra.



Cambia, todo cambia … ¿pero cambia, al final de cuentas?

Cortitas

¿Principios y Valores tendrá lista este año? Alan Aguirre emitió un comunicado para cuestionar a Javier Milei después de las acusaciones en su contra por el caso de $LIBRA. En ese marco, el coordinador seccional de la agrupación que lidera Guillermo Moreno, contó que se analiza presentar lista en las Legislativas en Olavarría. Además, en los distritos de la Séptima donde no gobiernan sectores del peronismo ya está decidido que habrá postulaciones con armado propio para las Legislativas.



“El paso previo a la privatización”. El Banco Nación fue convertido en sociedad anónima por decreto del presidente Milei y desde el sindicato de los bancarios salieron a mostrar su rechazo. El secretario general de la regional Azul, José Luis Iturralde, definió que “tenemos dos luchas, la política y la jurídica. Y la lucha gremial también. Hemos declarado la alerta, haremos las acciones correspondientes con las acciones gremiales internas del Banco Nación para defender el status del banco, que es eficiente, superavitario, y financia la mayor cantidad de industrias que tiene la República Argentina para el desarrollo”. Acá lo lees



Apertura de sesiones en la Legislatura. Se programó para el 5 de marzo el acto con el discurso de Axel Kicillof. En Olavarría todavía no hay fecha, pero casi que se da por descartado el 5 de marzo y hay muchas chances de que el acto pase para la semana del 10 de marzo.



Reunión en el Ministerio de Transporte. Eduardo Rodríguez dio a conocer que mantuvo un encuentro con el ministro Martín Marinucci que recientemente asumió al frente del área provincial. “Compartimos miradas de la situación en Olavarría y los desafíos de gestión que se vienen para este año” contó sobre la charla.

