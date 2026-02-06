Reportan un caso sospechoso de dengue

El Municipio de Olavarría realizará el próximo lunes 9 de febrero un operativo de bloqueo epidemiológico tras la detección de un caso sospechoso de dengue.

El dispositivo comenzará a las 9:30 horas en el sector delimitado por las calles Crisólogo Larralde y Grimaldi, y las avenidas Alberdi y De los Trabajadores.

El trabajo será coordinado por la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Dirección de Bromatología y la Residencia de Epidemiología.

Las tareas consistirán en un control entomológico para detectar y eliminar larvas de aedes aegypti y posibles criaderos. Además, se brindará asesoramiento a los vecinos sobre pautas de prevención e información sobre la enfermedad.

El personal que participará del operativo estará debidamente identificado.