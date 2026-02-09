Representando a la Séptima Sección, Liliana Schwindt será Consejera provincial del Partido Justicialista

Con una publicación en sus redes sociales, la concejala olavarriense Liliana Schwindt confirmó que asumió como consejera provincial del Partido Justicialista por la séptima sección electoral.

Según expresó, este nuevo rol se da en el marco de la conducción del PJ bonaerense encabezada por Axel Kicillof, como presidente, y Verónica Magario, como vicepresidenta.

En ese sentido, Schwindt manifestó su agradecimiento por haber sido nuevamente tenida en cuenta para integrar el espacio de conducción partidaria.

En su mensaje, la edil también destacó el acompañamiento de referentes del peronismo provincial y remarcó el carácter colectivo del proyecto político que integra. En esa línea, señaló que se inicia una etapa de mayor trabajo y organización territorial.

Al referirse al rumbo del espacio, Schwindt sostuvo que “el peronismo no se declama, se construye todos los días” y reafirmó que, junto a Kicillof y Magario, continuarán apostando a “un peronismo organizado, con los pies en la realidad y el corazón en nuestro pueblo”.