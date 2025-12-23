«Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro»

El gobernador Axel Kicillof dijo presente en el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), facción del peronismo que lidera, que se realizó este lunes en la sede del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) de la localidad bonaerense de Ensenada, con cientos de militantes del espacio político y figuras del Gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.

«Dijimos que íbamos a ser escudo y red para defender a los sectores agredidos por (Javier) Milei pero también que nuestra misión era construir una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablarle al que piensa distinto. Resistir y cuidar no es suficiente, también hay que darle a nuestro pueblo una perspectiva de futuro», subrayó el mandatario provincial.

Y añadió: «Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, afirmó el gobernador Axel Kicillof, al encabezar este lunes un plenario con más de 1.500 militantes del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de Ensenada.

«No alcanza con el peronismo»

En ese marco, Kicillof señaló: “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”. En clave electoral con perspectiva al 2027, propuso: “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia: hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”, añadió.

“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó el Gobernador y sostuvo: “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.

Por último, Kicillof apuntó: “Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer”.