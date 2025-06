Reviví CoNverSo: «Para mi los clubes tienen que ser Sociedades Anónimas Deportivas»

enlineanoticias.com.ar

Fernando «El Tero» Di Carlo, fundador y presidente del club Embajadores de Olavarría, fue parte de una nueva emisión de CoNverSo el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias. Di Carlo aceptó una charla mano a mano con el periodista Fabricio Lucio.

Durante la charla, Fernando Di Carlo puso especial énfasis en destacar la potencialidad que tiene el fútbol de Olavarría, y en especial el fútbol formativo. Además defendió la posibilidad de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas. «Tiene que haber una Ley como la gente que proteja los club», dejó aclarado el dirigente.

De todas maneras para fundamentar su postura, Di Carlo contó una experiencia personal de su época de jugador: «a mí me pasó, no voy a dar nombres de los clubes, pero me pasó dos veces: una de las veces fui de un club a a otro, mandan el precontrato, mi representante lo mira y dice está todo lo que nosotros pedimos. Nosotros, ponele, pedimos cien pesos y estaban los cien pesos. Pero hay un préstamo de 115 mil dólares, en ese momento era el uno a uno, y de quién es esto. Nuestro no era, lo que nosotros pedimos estaba. Esa plata cuando firmamos el contrato yo no se si se la llevó el presidente, el secretario o el tesorero.» Di Carlo reconoció que luego, hablando con colegas, pudo saber que pasaba habitualmente.

«Cuando dicen ´el club es de lo socios´, no, eso es mentira. El club no es de los socios. Los socios no están al tanto de lo que pasa en los clubes», dijo Di Carlo fundamentando su postura y agregó otra experiencia personal, «cuando a mí me vendieron a España, el 15% no lo cobré yo, pero firmé que lo cobré.»

Al seguir expresando sus fundamentos a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, Di Carlo sostuvo: «el que va al club, no va al club por amor al club. Lanús es un club ejemplo, pero son pocos. Viene un qatarí y pone plata en Claypole y Claypole juega en Primera, la gente no va a estar contenta. Lógicamente tiene que haber una Ley como la gente donde estén resguardados los clubes. Sino viene cualquier cuatro de copas y se lleva puesto un club. Es un tema escabroso para trabajarlo seriamente.»

El presidente del club Embajadores, en otro tramo de la charla, analizó el surgimiento de la Unión de Clubes, una iniciativa que fue idea de José Maceo y el fallecido Carlos Orifici, según contó Di Carlo. La Unión de Clubes nació en momentos de la pandemia del Covid y ha logrado sobrevivir y consolidarse.

«La relación con mis colegas cambió a partir de la Unión de Clubes. La relación cambió en un mil por ciento. Antes ibas a la reunión de Liga y era matarse, eran guerras. Hoy vas a las reuniones y te divertís», expresó Di Carlo.

Siempre hablando de la Unión de Clubes dijo, «para mí es una de las cosas más importantes de los últimos tiempos, es raro porque no existe en otras ciudades. Lógicamente hay tire y afloje, pero queda todo ahí adentro y la relación es totalmente excelente.»

Recordó que el Bingo promovido por la Unión de Clubes en tiempo de pandemia salvó a todos los clubes.

En la misma línea consideró que Olavarría cuenta con «cantera» de dirigentes y con personas en condiciones de llevar adelante los destinos de los distintos clubes de la ciudad.

En ese sentido analizó a Olavarría en el aspecto futbolístico y dijo, «tanto Primera división como en formativas, Olavarría está muy bien y eso es gracias a los dirigentes. En las formativas de Olavarría, cualquier club que va a jugar un torneo, no baja de semifinales. Olavarría ganó Sub13 (N.r. Selecciones de la Liga de Fútbol de Olavarría) y fue a jugar la final a AFA contra Córdoba. Al margen del trabajo que realiza el cuerpo técnico es gracias a como trabajan los dirigentes de los distintos clubes.»

«Los dirigentes algo bien están haciendo, porque sino no tenes tanta cantidad de jugadores buenos», dijo Di Carlo y dejó aclarado, «el que va a un club, va a poner plata. Te puedo dar nombres en los distintos clubes donde la gente que está ahí pone plata.»

Con esta definición, Fernando Di Carlo se refirió a la violencia que muchas veces se registra en eventos deportivos y, particularmente, en el fútbol.

«Muchas veces vos te das cuenta que hay gente que va a descargar a una cancha de fútbol, esa es a realidad. Vos vas a ver Teatro y si el actor no te gusta, no lo puteas. En el fútbol, si y no es de ahora: en la cancha se putea a los jugadores, se putea al árbitro, se putea al técnico. Es algo normal», dijo.

Recordó que uno de los últimos hechos que se registraron en Olavarría terminaron con dos compañeros de un mismo equipo envueltos en una violenta pelea. «Ahí te da la pauta que estamos mal como sociedad», señaló.

Di Carlo -formador por excelencia- expresó que «es muy difícil» que los pibes que transita el fútbol comprendan que el camino no es la violencia. «Ellos consumen partidos de primera división y ahí ves permanentemente a los jugadores insultando a los árbitros. Los ejemplos de los chicos son esas personas. A los chicos muchas veces los ves que se tiran y se dan vuelta en el piso y por qué lo hacen, porque copian lo que ven en primera división. Es muy difícil, hoy es más generalizado y más gente. En Inferiores está mas calmado porque el árbitro está habilitado para parar el partido.»