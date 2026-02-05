Roberto Vidal y su salida de Ferro: «Yo voy a proponer a «Pocho» Gargaglione como Presidente»

El empresario Roberto Vidal, quien hace más de 45 años está vinculado al club Ferro de Olavarría, anunció en los últimos días que dejará la Presidencia del club Ferro Carril Sud de Olavarría y, para la Asamblea de marzo, propondrá Maximiliano «Pocho» Gargaglione como candidato a presidente.

«Hace dos años se lo dije al Pocho. Sino hay otra lista el será el presidente y si hay otra lista competiremos. Yo voy lo voy a proponer a él como presidente», dijo el empresario Vidal quien ya adelantó que se volcará a otro objetivo deportivo: lograr que un piloto olavarriense corra en el Turismo de Carretera.

Vidal habló con el colega Carlos Antonio Zangara (Emblema Deportivo) y aseguró que su paso por la presidencia de Ferro lo deja «satisfecho» y agregó, «en la gestión de Ezequiel Galli conseguimos el predio. Son cuatro hectáreas y media, se están haciendo dos canchas de fútbol. Los vestuarios ya están casi terminados. Una cancha ya está para sembrar. Yo estoy más que conforme con lo hecho en este año.»

Vidal adelantó que seguirá trabajando junto con Osbel De Falco en lo que hace al fútbol de Primera del Club Ferro.

«Yo voy a tratar de ayudar en todo lo que pueda, somos los dos pilares del fútbol de primera. No me voy a ir del club. La primera no le sale ni un peso al Club. Eso se banca todo de afuera con publicidades y aportes genuinos de gente que aporta para eso», sostuvo.