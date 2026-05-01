Rosana Della Maggiora alertó por la caída en la vacunación infantil y la menor cantidad de nacimientos

La médica pediatra Rosana Della Maggiora fue la protagonista del episodio N°57 del ciclo CoNverSo, donde repasó su trayectoria profesional y, al mismo tiempo, puso el foco en dos fenómenos que —según advirtió— ya impactan en la realidad sanitaria de Olavarría: la baja en la tasa de natalidad y la caída en los niveles de vacunación infantil.

CoNverSo es el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, que el próximo 13 de mayo estrenará su segunda temporada con la dirección de Jorge Alberto Scotton y la conducción de Fabricio Lucio

La profesional fue directa al describir el escenario actual: “Cada vez nacen menos chicos”, señaló, y remarcó que se trata de una tendencia sostenida que también se replica a nivel país. En ese sentido, vinculó el fenómeno a transformaciones sociales profundas: “Hoy hay otros proyectos de vida, otras prioridades. La maternidad ya no es el único camino”.

Consideró que en la caída de la natalidad inciden la mayor difusión de métodos anticonceptivos y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Della Maggiora explicó que esta disminución en los nacimientos tiene efectos concretos en la práctica pediátrica y en la organización del sistema de salud. “Se nota en la consulta diaria, en la cantidad de pacientes, en cómo se reorganizan los servicios”, indicó.

Sin embargo, uno de los ejes más sensibles de su análisis estuvo puesto en la vacunación. Allí fue categórica: “Estamos viendo menos vacunación”, advirtió. Y profundizó: “No es algo puntual, es algo que viene pasando hace varios años”.

Para la pediatra, este descenso responde a múltiples factores. Por un lado, mencionó cuestiones vinculadas al acceso, pero hizo especial hincapié en el impacto de la desinformación: “Circula mucha información errónea en redes sociales que genera miedo o dudas en las familias”.

En esa línea, remarcó la necesidad de reforzar el rol del sistema de salud y de los profesionales: “Tenemos que volver a explicar, a acompañar, a estar presentes. Las familias necesitan información clara”, sostuvo.

Además, fue enfática al recordar la importancia de la inmunización: “Las vacunas salvan vidas. Eso no está en discusión desde el punto de vista científico”, afirmó, y alertó sobre las consecuencias de una eventual caída sostenida en las coberturas: “Cuando baja la vacunación, reaparecen enfermedades que estaban controladas”.

Durante la entrevista, también reflexionó sobre el rol del pediatra en este contexto. “No es solo atender, es acompañar a las familias en decisiones importantes, muchas veces atravesadas por miedos o por información contradictoria”, explicó.

El episodio completo forma parte del ciclo CoNverSo, un espacio de entrevistas que combina historias personales con temas de interés social. En ese marco, Della Maggiora no solo repasó su camino en la medicina, sino que también dejó definiciones que encienden señales de alerta sobre el presente y el futuro de la salud infantil.