Ruidazo en defensa de la ciencia: “la investigación nacional es prioritaria”

Fotos Mauricio Latorre

Este jueves se llevó adelante en Olavarría una manifestación en reclamo de fondos nacionales para sostener el sistema educativo universitario y el desarrollo científico. El punto de encuentro fue Del Valle y La Rioja, en la esquina del campus de Unicen donde desde la mañana se ubicaron los manifestantes con carteles y megáfono.

La protesta en Olavarría se sumó a la convocatoria nacional en reclamo por la aprobación urgente de la ley de financiamiento de la educación universitaria y frente a la falta de resolución sobre las becas, las contrataciones y el futuro del personal científico. (Central de Noticias)