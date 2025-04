Sacerdote de Azul en Roma: «lo que más me gustaba de Francisco es su autenticidad»

(Foto: Gentileza Pepo Gennuso)



El sacerdote Esteban «Pepo» Genusso, oriundo de la ciudad de Azul, está afincado en Roma realizando una formación y desde allí habló con los periodistas Martín Miguel Rodríguez y Carla Bastién (Lu32).

Genusso habló en la mañana de este martes y lo primero que mencionó fue que en la noche del lunes 21, día de la muerte del Papa Francisco, se acercó hasta la Plaza de San Pedro y ya notó la presencia de fieles que se iban acercando como gesto de despedida.

El sacerdote planteó las sensaciones que percibe allí en Roma y en El Vaticano, «yo lo que he visto es esta sensación de cierta orfandad o vacío que genera siempre la partida de un ser querido, pero a la vez también como un empezar a recordar después del shock de ayer (lunes). Ayer, como toda muerte inesperada, si bien no estaba bien el Papa, no lo esperábamos, fue un poco shock en el momento.»

Agregó, «hoy es más el recordar anécdotas y a mí me impresiona eso, que todo el mundo te dice, yo tengo un rosario que Francisco me dio, yo me acuerdo cuando me saludó no sé dónde, o incluso gente de acá, que dice yo sé dónde fue a comprar los anteojos, dónde fue a comprar los zapatos. Esas cosas que tenía Francisco, como que el domingo estuvo en medio de la gente, creo que una de las cosas que más ha impactado acá, es que hasta el último segundo estuvo haciendo lo que le gustaba.»

Usando su lenguaje campechano que lo caracteriza en su tarea pastoral en Azul, Genusso manifestó que a Francisco se lo veía “bastante machacadito» y agregó, «sabíamos que no estaba bien, de hecho el domingo ya se lo había visto bastante machacadito y con mucha dificultad incluso para levantar los brazos. Pero el domingo anduvo en el papamóvil, cosa que hacía dos meses que no lo hacía y había viento, estaba fresco el domingo, entonces dijimos, ‘qué bárbaro que se anime’ a hacer eso. No sé si él intuiría algo, no lo sé, no lo creo, pero sí que era parte de su modo de ser, de la coherencia de vida suya, de vida entregada.»

En relación a los cambios introducidos por el Papa en la Iglesia, y a su legado como la máxima autoridad de la Iglesia, Gennuso opinó que estos cambios son «dinámicas que ya están en marcha».

Por otro lado, opinó que el próximo Papa debería conservar la «autenticidad» de Francisco.

«Respetando siempre a la persona particular que venga como Papa, que va tener a sus propios condimentos, a mí lo que más me gustaba de Francisco es su autenticidad. Yo siempre digo que muchas de esas cosas que él hacía en la simpleza, en la sencillez, esto de los gestos que se miraba mucho, tenía que ver con su modo de ser auténtico, no sé si todo era tan pensado y propuesto», indicó Gennuso.

En esa misma linea, el padre «Pepo», añadió que Francisco «no era una figura populista que hacía las cosas para que dijéramos ‘ah, mirá los zapatos que usa’, sino porque eran realmente sus zapatos cómodos. Creo que esa autenticidad hace falta, sobre todo en este tiempo de demostrarlo mucho, de tantos perfiles en Instagram, en TikTok, en Twitter, donde no siempre mostramos los que somos. Que una figura con esta mirada mundial sea auténtico, yo creo que dice muchísimo», celebró Gennuso.

«Para nosotros desde la Iglesia, Jesús nos hace auténticos, a menos desde nuestra perspectiva de creyentes. Si el Papa que viene es auténtico porque ama a Jesús, yo creo que con eso ya seguimos en la misma línea», concluyó el sacerdote.

En otra línea, Gennuso indicó que las encíclicas papales son estudiadas dentro de la Iglesia, y también por fuera de la religión cristiana: «hay que empezar a leer a Francisco y estudiar sus enseñanzas», indicó.

Al ser consultado si el papa Francisco era un “cura que hacía política o un político religioso”, Gennuso opinó que para el Papa, la política “es el arte del bien común».

En relación a esto fue que Gennuso destacó el trabajo ecológico del Papa, quien «es un referente realmente a nivel mundial, sea desde el aspecto de la espiritualidad, sea desde el aspecto social, de cómo cuidar esta casa común que todos vivimos, el mundo, la creación, decimos en lenguaje cristiano».

Por último, el padre azuleño Esteban «Pepo» Gennuso destacó el rol social del Papa, que según el sacerdote estuvo marcado por su origen jesuita.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp