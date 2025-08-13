Salud: Ya son más de 400 las personas que accedieron a cirugías programadas en el marco del convenio del Municipio y clínicas privadas

En el inicio de la tarde de este martes, el intendente Maximiliano Wesner junto al Subsecretario de Salud Médica y Director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” Fernando Alí, recibieron en el Salón Rivadavia a pacientes del nosocomio local. Se trata de personas de nuestra ciudad que, gracias al convenio de cooperación público – privado celebrado entre el Municipio y efectores privados de salud, pudieron acceder a intervenciones quirúrgicas que en muchos casos llevaban mucho tiempo de demora.

El encuentro consistió en una merienda, en un ambiente pensado para el diálogo e intercambio de experiencias. En esta oportunidad también se contó con la participación de Diego Valdez, el coordinador del Programa Municipal Salud Te Escucha, el cual recientemente cumplió un año desde su implementación, con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas que deban acercarse al Hospital Municipal.

Participaron de la merienda más de 20 vecinos y vecinas, quienes accedieron a la invitación realizada desde la comuna con el objetivo de conocer y escuchar opiniones, a los fines de seguir optimizando el servicio público de salud.

Las personas presentes relataron, precisamente, historias de espera de años por cirugías programadas, y cómo esa situación afectó su vida social. A la par, además de resaltar la importancia de la implementación de este Programa, pusieron en valor la atención y el buen trato recibido en el hospital, tanto por el equipo quirúrgico como por el rol de facilitador por parte del personal de Salud Te Escucha.

“Nuestro compromiso es con la salud de cada olavarriense, algo que plasmamos con hechos desde el inicio de nuestra gestión. Un compromiso que se basa en la inversión, como puede verse en el sector de quirófano, tanto en infraestructura como en equipamiento, pero también en lo humano, que cada vecino y vecina que se acerca a nuestro hospital sea atendido de la manera que se lo debe hacer”, enfatizó el intendente Maximiliano Wesner.

El doctor Fernando Ali, por su parte, se refirió a la importancia de la puesta en marcha del Programa Municipal Público Privado, diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas, a partir de acortar los tiempos de espera y favorecer el acceso a intervenciones quirúrgicas programadas. “Se pudo dar una respuesta concreta y efectiva a un problema que se venía arrastrando de hace años”, subrayó.

La iniciativa, coordinada desde el Hospital Municipal, comprende un trabajo articulado entre el nosocomio y efectores privados para distribuir la lista de pacientes en espera de cirugías, según nivel de urgencia y especialidad quirúrgica. La puesta en marcha de este Programa se tradujo en la ampliación de la cantidad de intervenciones quirúrgicas de cirugía general en el nosocomio local, las cuales son llevadas a cabo fuera del horario habitual, es decir por encima de las cirugías habituales, luego de las 14:00 horas. Esto ha permitido la realización de alrededor de 400 cirugías, con el objetivo de que cada vez sean más los olavarrienses que puedan acceder a intervenciones quirúrgicas en tiempo y forma.