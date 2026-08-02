San Cayetano y la Argentina de las cuentas pendientes

Cada 7 de agosto, miles de argentinos vuelven a acercarse a San Cayetano. Algunos llegan hasta el santuario de Liniers; otros participan de las celebraciones que se realizan en parroquias y templos de todo el país, como ocurre también en Olavarría.

La escena se repite desde hace generaciones: personas que llegan con una intención, una promesa, una necesidad o un agradecimiento. Detrás de cada historia aparece una misma expresión que atraviesa el tiempo: pan y trabajo.

Dos palabras simples. Dos palabras antiguas. Pero también dos palabras que, en la Argentina de 2026, parecen recuperar una fuerza especial.

Porque para muchos argentinos tener empleo ya no significa necesariamente haber dejado atrás la pobreza. Y sostener la vida cotidiana se transformó en una carrera permanente frente a una realidad marcada por los aumentos, las deudas y la incertidumbre de llegar a fin de mes.

Una semana antes de la celebración, San Cayetano vuelve a instalar una pregunta que excede lo religioso: ¿Qué significa hoy trabajar en Argentina?, ¿Alcanza un empleo para construir una vida digna?, ¿Qué ocurre cuando el esfuerzo cotidiano deja de garantizar tranquilidad?, ¿Cuánto pesa la deuda sobre las familias que intentan sostenerse?

La pregunta de fondo no es solamente económica. Es humana.

Cuando el trabajo deja de ser una promesa

Durante décadas, el trabajo ocupó un lugar central en la identidad argentina. No fue solamente una fuente de ingresos: fue una idea de progreso, una herramienta de integración social y una promesa de futuro.

La posibilidad de estudiar, trabajar, formar una familia y construir cierta estabilidad estuvo asociada a una convicción profundamente arraigada: el esfuerzo tenía una recompensa.

Esa promesa comenzó a resquebrajarse hace años y hoy atraviesa una etapa compleja.

En la Argentina actual, tener trabajo no siempre significa estar protegido. La informalidad laboral, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida construyeron una nueva realidad: la de trabajadores que cumplen sus jornadas, pero que igualmente deben hacer cuentas antes de cada compra. La pobreza dejó de tener solamente el rostro del desempleado.

También aparece en el trabajador registrado que recorta gastos, en el jubilado que ayuda económicamente a su familia, en el pequeño comerciante que sostiene su actividad con incertidumbre o en quien suma distintos ingresos para alcanzar una tranquilidad que parece cada vez más lejana.

La pobreza no es solamente la falta de dinero. También aparece cuando una persona pierde capacidad de proyectar, cuando el futuro se vuelve incierto y cuando cada decisión cotidiana implica elegir qué necesidad atender primero.

El trabajo, entonces, deja de ser solamente una variable económica. Es pertenencia. Es identidad. Es la posibilidad de sentirse parte de una comunidad y de construir un camino propio.

La deuda que no siempre aparece en los balances

En esa Argentina aparece otro fenómeno que atraviesa la vida cotidiana de millones de hogares: la deuda. No hablamos solamente de la deuda pública, de los compromisos del Estado o de las discusiones financieras que ocupan los grandes titulares. Existe otra deuda, más silenciosa y cercana, que se construye dentro de cada familia.

Es la tarjeta de crédito que permite llegar al supermercado. Es la cuota que se acumula. Es el préstamo personal para resolver una emergencia. Es el adelanto de sueldo que permite atravesar el presente, pero compromete los próximos meses.

La deuda dejó de ser, para muchos argentinos, una herramienta para crecer o proyectar. En muchos casos se transformó en una forma de sostener el día a día. No es lo mismo endeudarse para acceder a una vivienda, iniciar un emprendimiento o realizar una inversión, que hacerlo para comprar alimentos, pagar medicamentos o cubrir gastos básicos.

Cuando el crédito deja de abrir puertas y comienza a funcionar como un salvavidas permanente, la discusión económica adquiere una dimensión social.

Porque detrás de cada deuda hay una decisión difícil: qué pagar primero, qué postergar, qué resignar.

La economía familiar se convierte entonces en una administración permanente de urgencias. Y aparece una pregunta incómoda: ¿Cuánto puede resistir una sociedad cuando una parte importante de sus integrantes ya no se endeuda para crecer, sino para sostenerse?

Una generación que mira el futuro con incertidumbre

La dificultad no está solamente en llegar a fin de mes. También aparece en la posibilidad de imaginar qué viene después.

Los jóvenes argentinos enfrentan un escenario donde la vulnerabilidad ya no puede pensarse únicamente desde los ingresos. La educación, el acceso al empleo formal, las condiciones materiales y las posibilidades de construir un proyecto propio forman parte de una misma preocupación.

Porque el trabajo no solamente permite pagar cuentas. El trabajo organiza la vida, construye identidad y ofrece una perspectiva de futuro.

Cuando una generación empieza a sentir que estudiar, esforzarse y trabajar no garantiza necesariamente una oportunidad, la vulnerabilidad deja de ser solamente económica.

Se transforma en algo más profundo: la dificultad de imaginar un mañana.

San Cayetano y una pregunta que sigue vigente

Quizás allí esté la razón por la que San Cayetano conserva una fuerza tan particular en la Argentina. No solamente porque representa una tradición religiosa. No solamente porque cada 7 de agosto miles de personas vuelven a una celebración que forma parte de la memoria colectiva. San Cayetano permanece vigente porque expresa una pregunta social que todavía espera respuesta. Una pregunta que atraviesa gobiernos, crisis y generaciones: ¿Cómo lograr que el trabajo vuelva a ser una herramienta de dignidad y no apenas una estrategia de supervivencia?

«Pan y trabajo» no es solamente una oración. Es una síntesis. El pan representa lo urgente: aquello que no puede esperar. El trabajo representa algo más profundo: la posibilidad de construir una historia propia, sentirse parte de una comunidad y mirar el futuro con esperanza.

Quizás por eso, en una Argentina que discute grandes números, modelos económicos y caminos de desarrollo, dos palabras siguen teniendo una enorme potencia: Pan y trabajo.

Porque detrás de ellas existe una demanda que permanece intacta: que el esfuerzo de una persona vuelva a alcanzar para vivir con dignidad.