Santiago Arese vuelve a Estudiantes y es el sexto refuerzo para la Liga Federal

El Club Atlético Estudiantes sumó a su sexto refuerzo para la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet. Se trata del alero cordobés Santiago Arese, quien regresa a la institución albinegra tras haber sido capitán y referente del equipo en ciclos anteriores.

Arese, nacido en Río Cuarto, cuenta con un extenso recorrido en el básquet nacional, con pasos por la Liga Nacional y la Liga Argentina. En su trayectoria defendió las camisetas de Banda Norte, Argentino de Junín, 9 de Julio de Río Tercero, Olímpico de La Banda, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Riachuelo, Comunicaciones y su previo paso por el Parque Carlos Guerrero.

Durante su etapa anterior en el Bata, el alero se consolidó como una pieza clave con promedios de doble dígito en puntos y regularidad en rebotes y asistencias. Su llegada busca aportar jerarquía y experiencia a un plantel que afrontará una competencia exigente.

Tras confirmarse su incorporación, el jugador manifestó: “Volver a vestir la camiseta de Estudiantes es algo muy, muy lindo. Tuvimos muchos años juntos y eso lleva un gran compromiso. Es una institución que siempre me trató muy bien, así que la expectativa es volver a representarla de la mejor manera”.

Respecto a las metas para esta temporada, Arese señaló que buscará ser competitivo y resaltó la conformación del grupo de trabajo liderado por el entrenador Mariano Iglesias. El contacto con el DT y con Federico Marín fue fundamental para concretar el retorno del jugador, quien vuelve a la actividad tras el parate generado por la pandemia.

Con esta ficha, el equipo de Olavarría continúa el armado de su plantilla sumando liderazgo y conocimiento de la categoría para el certamen nacional.