Santilli en Olavarría tras la derrota electoral: «Faltó Explicación»

El diputado nacional y referente del PRO Aliado a Milei, Diego Santilli, analizó los resultados de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, que significaron una derrota para su espacio, atribuyendo parte del revés a fallas en la comunicación y la explicación de las medidas del Gobierno.

Santilli diferenció la elección provincial de la nacional, pero admitió que el resultado fue un «toque de atención para la fuerza» y un llamado a la reflexión. En ese sentido, destacó una autocrítica que escuchó del propio presidente Milei: «dejamos de hacer algo que para mí el presidente es muy bueno, que es cuando él explica, cuando él explica el por qué, el para qué, por qué el esfuerzo que hizo el ciudadano».

El legislador enfatizó la necesidad de retomar la explicación constante a la ciudadanía: «Los argentinos le dieron un mandato al presidente, no podés gastar más de lo que generás y empezame a ordenar una vez por todas, terminame la inflación. Bueno, ese camino está, ha sido durísimo, ha sido difícil… ¿por qué para qué? ¿Por qué tenemos que sostener y y qué es lo que viene? Bueno, hoy lo escuché y ese es el camino. Yo quiero ese presidente que siga explicando, que siga contándonos a los argentinos el camino del esfuerzo que valga la pena hacia adelante«.

Subrayando el tema de la comunicación, Santilli se refirió al conflicto reciente con el campo por las retenciones: «Hubo un error la comunicación claramente». Al analizar la medida que eliminó retenciones por 60 días, reconoció que «el problema fue que no fue explicado». Explicó que si bien el productor obtuvo una mejora del 15% en el precio de la soja, el sector se sintió marginado: «Al no haber explicado bien la situación, el productor se sintió fuera de la situación».

Para el diputado, la clave para revertir el panorama es la convocatoria a la gente: «Les pido a quien está viendo y a ustedes, que vaya a votar el 26 de octubre. Tenemos un ausentismo y eso pasó en todas las provincias… vayamos a votar porque es tu expresión, es tu visión, qué es lo que vos querés hacia adelante», manifestando confianza en que, con una mejor comunicación y participación, van a realizar «mucha mejor elección de la que vivimos en septiembre en términos provinciales».