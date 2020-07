Schwindt a Galli: “con todo respeto llamo a que se retracte de sus desafortunadas declaraciones”

Como otros dirigentes de la ciudad, la Diputada Nacional habló de los dichos del Intendente Galli sobre la violencia de género.

En la tarde de este viernes, la Diputada Nacional del Frente de Todos, Liliana Schwindt le solicitó al Intendente Ezequiel Galli “que se retracte de sus desafortunadas declaraciones respecto a la violencia de género”.

Durante un extenso mensaje difundido en las últimas horas, la Diputada expresó “demasiado sufrimos las mujeres para que una autoridad con el grado de relevancia de su cargo convalide con sus palabras la violencia invisible hacia nuestro genero”.

Dirigiendose al Intendente expresa “usted señala con total irresponsabilidad que “hoy esta de moda acusar a los hombres de violencia” y seguramente conseguirá muchas adhesiones a esta declaración, porque resabios machistas aun quedan muchos. No hay ninguna moda Sr Intendente, lo que si hay son años de silencio, dolor, ocultamiento y toneladas de ignorancia respecto a las violencias y sus multiples manifestaciones”.

Afirma: “lo que usted ejerce sobre la concejala Arouxet esta tipificado como violencia política. La necesita disciplinada para que vote como Ud quiere y si algo a eso faltaba, como si fuera poco, también le recrimina que “ arregla todo llorando” . No solo es golpear o insultar las formas de violencia hacia nosotros y le informo, por si no esta enterado, no hace mucho el Congreso Nacional votó la inclusión en la Ley 26485 de la tipificacion de Violencia Política dentro de los tipos de violencias. Desde allí la violencia política quedó caracterizada de la siguiente manera: “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”. No existe igualdad alguna en el trato que ud le dispensa, ud la menoscaba, la intimida y le anula la participación porque Ud es el jefe político del partido en el cual ella decide participar y apoyar. No se trata de si ella subió el tono y usted también, se trata de ninguneo, menosprecio y limitantes”.

“Las mujeres del mundo venimos trabajando desde hace años para erradicar todo tipo de discriminacion y violencia hacia el genero femenino. Lo hemos hecho desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales, y hemos logrado muchisimo, no lo suficiente evidentemente porque si no Ud no se hubiera expresado en estos términos. Los cambios culturales deben empezar sin dudas por quienes tenemos responsabilidad política”, dice la Legisladora Nacional.

Agrega “desde nuestro lugar todos debemos bregar y ayudar al cambio cultural que tanto pedimos. Con mucho esfuerzo conseguimos se sancione la Ley Micaela, ley que le invito no solo a leer, sino a hacer urgentemente la capacitacion. Me ofrezco a ayudarlo en este tramite, para que pueda entender, comprender e iniciar un proceso de deconstrucción que se evidencia necesario”.

“La violación de los derechos de las mujeres y la violencia política hacia las quienes decidimos dar el paso de participar, suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran socialmente aceptadas. Nos ha costado rabietas y muchas amarguras, juicios y también marchas alcanzar derechos impensados en otras épocas. Debemos exigir que esos derechos se cumplan y que nunca mas un funcionario político sea cual sea su rango nos diga: “vos arreglas todo llorando” y alegremente concluir a modo de descargo “ hoy esta de moda acusar al hombre de violencia de genero” , pues lejos está de mostrar que se puede discernir, pensar distinto y expresarse libremente sin agresiones, sin amenzadas y sin menoscabar derechos”, sostiene.

Por último indica “el bochorno de la sesión de ayer (jueves) y el déficit en las cuentas puede quedar para otro momento, lo urgente es que Ud inicie la deconstrucción, recapacite y aprenda con la Ley Micaela y para eso puede contar con nosotras y nuestro Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp