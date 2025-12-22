Se adjudicaron 31 lotes con servicios del Programa Municipal en Sierra Chica

En el mediodía de este lunes se realizó en el Club Sierra Chica el sorteo público y la adjudicación de 31 lotes con servicios, en el marco del Programa Municipal destinado a la localidad.

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez, y contó con la presencia de vecinos y vecinas inscriptos en el programa.

Ordenamiento urbano y acceso al suelo

Durante su intervención, Wesner destacó que el programa permite “planificar y ordenar el suelo urbano”, pero también avanzar en la organización de la vida familiar y comunitaria en cada localidad del Partido.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que, sumando las distintas etapas del programa, ya se alcanzaron 250 lotes con servicios en las localidades y más de 350 en todo el Partido de Olavarría. En esta oportunidad, fue el turno de Sierra Chica, con terrenos destinados a personas nativas o radicadas en la localidad.

Los 31 lotes adjudicados estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal de Sierra Chica.

Trabajo articulado

El intendente valoró el trabajo de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y subrayó la importancia de diseñar políticas públicas a partir de las necesidades concretas de las familias de cada comunidad.

Personas adjudicatarias

Rasjido, Carlos Alfredo; Reynoso, Nélida Mabel; Vela, Juan Ángel; Marchiani Gómez, María Lourdes; Álvarez, Luciana María Belén; Billegas, Franco Fabián; Vales, Camila Anahí; Ribas, José Luis; Santana, María Valeria; Vázquez, Carolina Del Mar; Nexhip, Egardo Emilio; Zubiri, Damián Martín; Pereyra, Carlos Abel; Chuychuy, Ricardo Javier; Almada, Rocío Agustina; Nieva, Víctor Salomón; Lorenzen, Cristian Omar; García, Micaela; Taborda, Marina; Moyano, María Luz; Battigelli, Johanna; Sandes, Martín; Irigoyemborde, Diego Germán; Vázquez, Diana Beatriz; Rovira, Axel Daniel; Cuello, Érica Paola; Zang, Esteban Valdir; Fini, Camila Soledad; Otermin, Loana Guadalupe; Romero, Verónica Analía; Viera, Emmanuel Juan Rodolfo.

Suplentes

Crevatin, Jennifer Noemí; Roldán, Nuri Rosana; Krohling, Lucas Daniel; Calzoni, Jonathan Javier; Staldecker, Lado Daniel Ariel.