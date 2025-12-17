Se aprobó la Ley que busca agilizar procesos de adopción en Provincia

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una modificación a su ley de Adopción para mejorar los procesos. Entre sus fines, busca acortar plazos y reafirmar el principio del ‘Interés Superior del Niño’, dándoles participación durante el curso burocrático.

Los cambios se aplicarán a la ley 14.528, bajo la iniciativa fue del senador de Frente de Todos (FDT) Marcelo Feliú. “Cada día que a partir de hoy se gana puede significar que un niño en situación de abandono acceda a tener la familia a la que tiene derecho», expresó quien promovió la norma.

Las reformas sobre la ley 14.528, sancionada hace ya más de una década, buscan unificar los plazos con la legislación nacional, acortando los tiempos del procedimiento, procurando agilizar los dictámenes, dentro del resguardo del “Interés Superior del Niño”.

Desde la provincia consideran que los trámites de adopción incluyen «un proceso complejo, en el que los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que esperan que se resuelva su situación, ante su vulnerabilidad», indicaron en un comunicado.

La reforma también garantiza «el patrocinio gratuito y se reafirma el principio que rige la ley del ‘Interés Superior del Niño’, dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción».



Además, se les brinda «la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia». La iniciativa contó con el trabajo conjunto de «todos los espacios políticos» del Senado y la Cámara de Diputados, junto a organizaciones vinculadas al tema y funcionarios del Registro de Adoptantes de la Suprema Corte de la Provincia, entre otros.

Entre las novedades que incorpora la iniciativa, se introduce «el otorgamiento de licencias especiales» tanto en el sector público como para en los convenios colectivos de trabajo.



Esto incluye guardas pre adoptivas como para la adopción y las tramitaciones administrativas. Así, «se aspira a obtener el espacio y el tiempo necesarios para desarrollar los vínculos familiares».