Se conformó la mesa de gestión para la tasa de seguridad e higiene

El intendente Maximiliano Wesner encabezó este jueves una reunión en el Palacio Municipal para conformar la Mesa de Gestión que analizará el destino de la Tasa de Seguridad e Higiene. El objetivo del encuentro fue poner en marcha la ordenanza que establece la afectación progresiva de estos recursos para obras e inversiones en el sector productivo y comercial.

Durante la actividad, Wesner estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono; y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. También participó el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán.

El jefe comunal señaló que la mesa servirá para recabar información y analizar propuestas que beneficien a la comunidad productiva. Por su parte, los representantes de las instituciones presentes destacaron la apertura del canal de diálogo.

Jorge Sobarzo, presidente de la Unión Industrial, remarcó la importancia de definir pautas de trabajo para que cada entidad pueda relevar y transmitir las necesidades de su sector. Germán Block, de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, valoró el fortalecimiento del vínculo con la gestión municipal, mientras que Mario Antista, de la Cámara Empresaria, indicó que el espacio permitirá distinguir prioridades entre la industria y el comercio.

De la reunión participaron además integrantes de la Unión Industrial, la Facultad de Ingeniería (FIO), la Cámara Empresaria y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.