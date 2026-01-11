Se eleva a cuatro el número de fallecidos por el incendio en el geriátrico

En el transcurso de las últimas horas se produjo el fallecimiento de una de las personas que permanecía internada tras el incendio registrado en el geriátrico del barrio Isaura, elevándose a cuatro el número total de víctimas fatales.

Según se informó oficialmente, el deceso ocurrió en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. La persona fallecida fue identificada como Armando Héctor Sosa, quien era residente del hogar de larga estadía afectado por el siniestro.

Desde la Municipalidad de Olavarría expresaron sus condolencias y acompañamiento a la familia en este difícil momento.

En paralelo, se indicó que tres personas continúan internadas como consecuencia del incendio. Dos de ellas permanecen alojadas en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, mientras que la restante se encuentra internada en la clínica “María Auxiliadora”. Todas continúan en unidades de terapia intensiva.

De acuerdo a la información actualizada, 37 personas ya recibieron el alta médica tras haber sido asistidas por inhalación de humo u otras complicaciones derivadas del hecho.