Se estrena un nuevo CoNverSo: «Jesús no era tibio»

El ciclo de entrevistas CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y producido por En Línea Noticias, presenta un nuevo episodio con una charla profunda y sincera.

La protagonista es Silvina Barili, evangelizadora local, quien comparte su camino de fe, la maternidad, su historia personal y el proceso que la llevó a echar raíces en Olavarría.

El episodio se estrena este miércoles 17 de diciembre a las 20 horas, por el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Hermana del periodista Rodolfo Barili, Silvina se define como catequista y evangelizadora. Durante la entrevista, relata cómo la fe —heredada de su madre Antonia— la acompañó a lo largo de un recorrido marcado por búsquedas, mudanzas y aprendizajes, que incluyó ciudades como Pergamino, Tandil y Gualeguaychú, hasta encontrar su lugar en la comunidad de la Parroquia San Vicente de Paul, en Olavarría.

La entrevista completa recorre la transformación de una mujer que dejó de ser “la hermana de” para convertirse en una referente local de la fe, con una mirada comprometida, cercana y sin estridencias.

El episodio podrá verse este miércoles 17 de diciembre a las 20 horas, en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Activa el alerta y espera el estreno