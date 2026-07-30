Se incendió un auto en el garaje de una vivienda del barrio Pickelado

Una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, la unidad 30, intervino en la noche de este miércoles tras registrarse el incendio de un automóvil en el garaje de una vivienda del barrio Pickelado.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 13 bis al 2500.

Hacia el lugar concurrió la Unidad 30 para sofocar las llamas que se concentraron en un vehículo marca Fiat Palio.

A raíz del siniestro vial, se produjeron daños materiales en el sector del motor y en el interior del habitáculo del rodado. No se registraron personas heridas.