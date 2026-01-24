Se labraron dos actas en operativos de control de cargas

El Municipio de Olavarría llevó adelante operativos de control de cargas en distintos puntos del Partido, a partir de la instalación de puestos fijos en sectores estratégicos.

Las tareas se desarrollaron de manera conjunta entre las Secretarías de Protección Ciudadana y de Desarrollo Económico y Productivo, con la participación de personal del área de Minería del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Según se informó, los controles se realizaron durante la mañana en el Camino Vecinal N° 078-17, a la altura del cruce con el kilómetro 13 del enlace Néstor Kirchner, y en la intersección del Camino de los Volquetes con el Camino Blanco.

Durante los operativos se efectuó el control de cargas, el pesaje de las unidades y la verificación de la documentación obligatoria para la circulación y el transporte de materiales.

Como resultado, se labraron dos actas de infracción por circular con carga destapada y otras tres por falta de licencia y/o de la categoría correspondiente para el vehículo. Además, se iniciaron actuaciones por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y tres actas por no contar con la Guía Minera, documento obligatorio para el traslado de materiales. Todo lo actuado fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas local.

Desde el Municipio se indicó que estos operativos tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa vigente, detectar posibles evasiones impositivas, preservar el estado de los caminos e incrementar las acciones preventivas ante delitos o faltas en general.