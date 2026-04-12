Se negaron a declarar los cuatro hombres que integraban una banda de «Piratas del Asfalto» con base en Olavarría

Los cuatro hombres aprehendidos la semana pasada en el marco de un amplio operativo contra una banda dedicada al robo de cargamentos a camioneros ejercieron su derecho a no declarar ante la Justicia.

La causa tramita en el Ministerio Público de Azul.

Como adelantó en exclusiva En Línea Noticias, la organización alquilaba quintas por día en Olavarría para operar en las rutas de la región.

El fiscal Adrián Peiretti, de la UFI N° 13, les atribuyó tres hechos —uno en grado de tentativa— con el mismo patrón: abordar camioneros mientras descansaban en banquinas o paradores y despojarlos de sus cargas, enfrentándolos con armas en caso de resistencia.

Los imputados son Pedro Maximiliano Zabala, Raúl Alberto Basualdo, Carlos Gonzalo Fuentes y Héctor Celestino Enrique.

Días atrás, el juez Federico Barberena, del Juzgado de Garantías 1 de Azul, formalizó las detenciones. Zabala y Basualdo quedaron alojados en la Estación de Policía Comunal de Benito Juárez, mientras que Fuentes y Enrique permanecen en la de General La Madrid. Todos aguardan cupo en sedes penitenciarias.

La investigación, impulsada meses atrás por la DDI Azul, determinó que la banda habría actuado al menos desde noviembre de 2025 y acumula vinculación con no menos de 15 hechos en localidades como Cacharí, Hinojo, Las Flores, Lobos, General Alvear y Saladillo, entre otras.