Se presentó la cuarta fecha del Campeonato Federal en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Este viernes se llevó a cabo la conferencia de prensa de la cuarta fecha del Campeonato Federal de Velocidad 2026 en las instalaciones de Danto café-bar. El evento contó con la presencia de autoridades de la Federación Bonaerense, dirigentes del club local, funcionarios municipales y pilotos que competirán durante el fin de semana en el autódromo Hermanos Emiliozzi.

El presidente de la Federación Bonaerense de Motociclismo, Cristóbal «Lito» Mulet, abrió la presentación destacando las condiciones del trazado luego de las pruebas libres de la jornada:

«Estamos nuevamente en Olavarría como en nuestra casa. Adelantamos un poco la fecha que teníamos que hacer un poco más adelante. Pese a un poco de frío, se mantuvo bien durante todo el día una buena jornada de entrenamientos libres, así que mañana toda con las categorías haciendo los entrenamientos oficiales y clasificación luego».

Por su parte, el secretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, Juan Pablo Arouxet, remarcó la importancia de recibir este tipo de espectáculos e invitó al público local a sumarse a la actividad en el autódromo:

«Aprovechar para invitar a los y las olavarrienses que el fin de semana se acerquen al AMCO, la verdad no es muy común en nuestra ciudad tener estas carreras de motos y tenerla por segunda vez este año es un espectáculo que no tenemos que dejar pasar. Desde ya entendemos las cuestiones climáticas, que la época no acompaña, pero hay formas de refugiarse del frío».

En representación de la comisión directiva del AMCO, el protesorero Gabriel Cazot hizo hincapié en las obras edilicias que presenta el circuito:

«Se van a encontrar con un autódromo renovado con mucho trabajo en infraestructura y en la parte edilicia. Trabajamos en eso en conjunto como para poder tener este nivel de categorías a nivel nacional y por qué no internacional como en este caso».

La palabra de los protagonistas

El piloto Valentín Valor, quien compite en la categoría 700 tras su debut en San Nicolás, expresó sus expectativas para este fin de semana ante su público:

«Tuvimos un debut excelente para nosotros. Nunca me había subido a una Honda 700. Trataremos de repetir este finde, sabemos que tenemos el potencial, trabajamos hace unos días en Roque Pérez. Sabemos que la moto está, nosotros estamos, así que podemos dar lo mejor».

El campeonato cuenta además con la participación de pilotos internacionales. El uruguayo Franco Pucciarelli (300 Pro) se refirió a sus entrenamientos y a su estado físico:

«El entrenamiento de hoy me lo tomé muy tranquilo, vengo de una lesión grande en un hombro intentando recuperar y alcanzar kilómetros de la moto. Con la temperatura fría, obviamente con todas las precauciones posibles, pero lo tomamos muy tranquilo».

Finalmente, el chileno Claudio López, quien compite en la categoría 1000 Pro a bordo de una Ducati V4, analizó el nivel de la competencia y dejó un mensaje para sus rivales:

«Los pilotos que son mis rivales amigos son muy fuertes, me ha costado bastante encontrar la mano para poder tratar de vencerlos, así que mensaje para ellos: que no se descuiden porque vengo con todo para este fin de semana».

La actividad continuará este sábado con los entrenamientos oficiales y las clasificaciones, mientras que el domingo se disputarán las carreras principales de las distintas categorías del Superbike bonaerense.