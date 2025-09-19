Se presentó oficialmente una nueva edición de la Hi Race

En el mediodía de este viernes el Salón Blanco del Palacio Municipal albergó la presentación oficial de una nueva edición de la Hi Race, la N° 13 de la tradicional prueba de trail que en esta ocasión tendrá como punto de largada y llegada el Campo Hípico Las Sierras, pero un trazado que recorrerá el cordón serrano de Sierras Bayas. La rueda de prensa también tuvo lugar para la emoción, porque se anunció que la camiseta oficial, como así también distintas propuestas, se verán enmarcadas en el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama.

El lanzamiento contó con la presencia del Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el Director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie, y los profesores Oscar González y Alejandro Dirgam, organizadores del evento que se realizará el próximo 4 de octubre. Además, para la ocasión fueron invitadas especialmente referentes de Ola Rosa y Lalcec.

“Les quiero agradecer por apostar una vez más, como hacen habitualmente todos los años, al desarrollo deportivo, al desarrollo de la ciudad. Pero también agradecerles por haber pensado en este mes de octubre, que es cuando se va a desarrollar la carrera, que es el mes sobre la concientización de la prevención del cáncer de mama, de hacer parte de este evento tanto a Lalcec y a Ola Rosa, que también les agradecemos la presencia”, expresó Arouxet.

Por último, añadió que “nosotros como Municipio nuestra misión es fortalecer, acompañar desde el lugar que podamos. Como lo decimos siempre, para nosotros el trabajo es colectivo, es en conjunto”.

Los organizadores, por su parte, explicaron la elección del color de la camiseta como las actividades que se realizarán el 4 de octubre serán con el objetivo de “sumar un granito más en la prevención del cáncer de mama, en la difusión para que se hagan los controles, para que se salven más vidas”.

En ese momento, como actividad simbólica, se hizo entrega de la remera oficial a referentes de Lalcec y Ola Rosa. “Es super importante lo que están haciendo.

Porque esto va a estar multiplicando la prevención por el número de personas que van a ir a la carrera. Este color, el rosa, no es solo un color, simboliza la lucha de muchas, busca la prevención, el diagnóstico temprano. Las estadísticas dan altos resultados. Los tratamientos, la ciencia, la tecnología han hecho todo posible, así que nosotros vamos por eso, por una ciudad más sana, más saludable”, concluyeron.