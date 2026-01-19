Se profundiza la búsqueda en Olavarría de una mujer que desapareció el 1 de enero en Bolívar

Con información del diario La Mañana

La Sub DDI Bolívar dio a conocer un comunicado referido a la búsqueda de Nadia Montañez, la mujer de 39 años, de quien no se tienen aún noticias desde el 1 de enero, cuando se inició el operativo para su localización.

El estamento policial, conjuntamente con la Fiscalía local y la Estación de Policía Departamental de Bolívar, dieron a conocer que el caso «ya se encuentra en circulación en canales oficiales, medios de prensa, espacios públicos y zonas de transporte, la gráfica oficial generada por el SIFEBU – Sistema Federal de Búsqueda de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes desde el inicio de la búsqueda convocan y ponen a disposición a la totalidad de las Fuerzas Federales de la nación.«

De acuerdo al mismo informe, testigos aseguran haber visto a Montañez por última vez el día 5 de enero deambulando por la ciudad de Olavarría. Sin embargo, la mujer no ha registrado contacto con su entorno familiar por lo que se profundiza la búsqueda tanto en Bolívar como en Olavarría y Mar del Plata con la participación de fuerzas provinciales y federales.

«Se solicita a la población que, ante cualquier información que pueda resultar de utilidad para dar con su paradero, se comunique de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o al 911».

«Toda información aportada será tratada con la debida confidencialidad», cierra el parte emitido con solicitud de difusión pública.