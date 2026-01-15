Se realizó un bloqueo de nueve manzanas tras otro caso sospechoso de coqueluche

El Municipio de Olavarría desplegó este jueves por la mañana un operativo de bloqueo epidemiológico luego de detectarse un nuevo caso sospechoso de coqueluche, enfermedad respiratoria conocida también como tos convulsa.

xr:d:DAFkWCAoi2w:8,j:48183122901,t:23053000

Desde el 12 de diciembre a la fecha el Municipio informó siete casos sospechosos de esta enfermedad en el Partido de Olavarría.

En cuanto al operativo de este jueves, comenzó a partir de las 9:30 horas y fue coordinado por la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones junto al Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Las acciones se concentraron en un sector delimitado por nueve manzanas, comprendidas entre las calles Dorrego y Álvaro Barros, y de Leal a Berutti.

El operativo se desarrolló bajo la modalidad puerta a puerta e incluyó el control de síntomas en vecinos y vecinas, así como la verificación de los esquemas de vacunación. En los casos en los que se detectó la falta de alguna dosis, se procedió a su aplicación en el momento. Desde el Municipio se aclaró que el personal interviniente estuvo debidamente identificado.

Finalmente, se reiteró la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día y de cumplir con el calendario oficial, especialmente en niños y niñas, como principal herramienta de prevención frente a esta enfermedad.