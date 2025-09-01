Se viene un nuevo episodio: Fray Jorge Peixoto será parte de CoNverSo

Este miércoles 3 de septiembre a las 19 horas se estrena un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio.

Esta semana se escuchará el testimonio de Fray Jorge Peixoto, uno de los integrantes de los Frailes Menores Conventuales con presencia nuestra ciudad y además de manera muy particular en la Parroquia San Francisco y en la iglesia Monte Viggiano, en el corazón del barrio Pueblo Nuevo.

enlineanoticias.com.ar

Peixoto – tal como él mismo dijo – está muy cerca de cumplir 75 años y aceptó una entrevista donde se repasaron muchas «urgencias» de la sociedad actual.

La charla sirvió además para recordar a Fray Romeo, un hombre que marcó la historia de la iglesia católica en Olavarría.

«La gente está deseando que aparezca un nuevo Fray Romeo», expresó Fray Jorge quien se dejó definir durante la entrevista como un «cura callejero» y al respecto señaló, «Jesús tenía poco templo y mucha calle, y eso es lo que nos falta a los curas.»

La entrevista completa se estrenará este miércoles a las 19 horas