Secuestraron pirotecnia sonora en Hinojo y el barrio Lourdes

En el marco de los controles que se intensificaron durante las últimas semanas, el Municipio de Olavarría informó el secuestro de pirotecnia sonora en distintos puntos del Partido, a partir de inspecciones realizadas para hacer cumplir la Ordenanza Municipal 4055/16, que prohíbe el uso, tenencia, depósito y comercialización de este tipo de artefactos.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana detallaron que los operativos permitieron detectar tanto la venta ilegal en la vía pública como la exhibición de pirotecnia en comercios habilitados, situaciones que derivaron en el decomiso de los productos y en el inicio de actuaciones contravencionales contra los responsables.

Uno de los procedimientos más recientes se concretó en el barrio Lourdes, donde se constató que una joven comercializaba pirotecnia sonora en la vía pública, a escasos metros de su domicilio particular. En ese caso, el material fue secuestrado en el lugar y se labraron las infracciones correspondientes.

Otro hecho similar ocurrió en la localidad de Hinojo, en una despensa donde los artefactos pirotécnicos se encontraban exhibidos junto a productos de perfumería. Tras la inspección, el personal municipal procedió al decomiso de la mercadería, en cumplimiento de la normativa vigente.

La Ordenanza 4055/16, en sus artículos 11 y 12, faculta expresamente al Municipio a realizar el decomiso de pirotecnia sonora y a aplicar sanciones que incluyen multas económicas e incluso la clausura del comercio en caso de reincidencia o gravedad de la infracción.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la prohibición tiene como objetivo resguardar la salud humana y animal. En particular, se recordó que las personas con condición del espectro autista, trastornos del neurodesarrollo u otras condiciones médicas pueden presentar hipersensibilidad auditiva, lo que provoca reacciones de ansiedad, angustia o conductas de aislamiento frente a ruidos intensos.

Asimismo, se subrayó el impacto negativo que la pirotecnia sonora genera en los animales, que ante estos estímulos pueden sufrir episodios de pánico, desorientación, intentos de fuga y lesiones, además de alteraciones en su comportamiento y alimentación.

Por último, se reiteró que la venta, tenencia o uso de pirotecnia sonora puede denunciarse a través de la línea VER (Vecinos en Red), al número 2284 544817. Quienes aún no formen parte del sistema pueden incorporarse enviando un mensaje por WhatsApp y completando los datos básicos solicitados.