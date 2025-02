Sergio Maldonado en Olavarría: “Cuanto más pasa el tiempo más te alejás de la verdad”

Ph: Agencia Comunica.

Fernanda Álvarez – Agencia Comunica

“Hay un sector político partidario que tiene influencia en el poder judicial, sin dudas”, asegura Sergio Maldonado, hermano de Santiago. A 7 años de la muerte que movilizó al país y sin resolución sobre el caso, el hermano del joven que apareció muerto en el sur del país estuvo en nuestra ciudad ya que el Juez a cargo convocó a expertos en arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales para que realicen una ampliación de pericias. Las mismas son realizadas por investigadores de la Facso, de la Unicen y el Incuapa (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano). Participó la abogada de la familia, Verónica Heredia, y no se brindó información sobre los resultados, que demoran un tiempo en conocerse. Durante dos días, hubo peritos oficiales, un perito de parte y un perito de la defensa.

Santiago había desaparecido el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado sin vida el 17 de octubre, en un río de pocos centímetros de agua que ya había sido rastrillado por autoridades judiciales. Si algo tuvo y aún tiene el caso, es obstáculos. Y al mismo tiempo, también tiene la persistente búsqueda de esclarecimiento de su familia, representada en su hermano mayor. Con voz calma, y con un conocimiento de cuestiones judiciales que jamás hubiera pensado saber, Sergio Maldonado se encontró con Carmelo Vinci, referente local de derechos humanos, y dialogó con Agencia Comunica y Radio Universidad.



-Después de siete años, ¿qué se sabe sobre la muerte de Santiago? Evidentemente han habido muchos obstáculos como para que todavía no se haya podido llegar a la verdad. ¿En qué situación estamos hoy?



-El primer alivio que debemos decir es que este tipo de peritajes que estamos haciendo no se ven afectados por el paso del tiempo, ya que se trata de algo que ya está y es rever material. En cambio, hay otras cosas que sí se fueron perdiendo: rastrillajes en el lugar, reconocimientos, llamar a declarar testigos. ¿Por qué? Porque cambia la geografía, el paisaje, pasa el tiempo y hay muchas personas que ya no están para declarar, otras que fueron trasladadas. Hay un gendarme que es uno de los imputados en la causa que está que está viniendo en España. Entonces, cuando más pasa el tiempo, más te alejas de la verdad. Hay cosas que no se hicieron en su momento como peritar un DNI, los billetes que tenía Santiago en el bolsillo, sus ropas, diferentes cuestiones que con el paso del tiempo sí afecta.



-Y cuál es tu opinión respecto de todo el proceso judicial que se está llevando adelante? Vos acompañás cada paso muy de cerca..



La batalla judicial es muy complicada. Primero hay una parte que es la búsqueda de mi hermano, con todos los obstáculos porque no se buscó de la manera correcta. Argentina sabe cómo espiar a los familiares, pero no cómo buscar a una persona. Entonces, lo más probable es que te empiecen a investigar, pinchar el teléfono, pero siempre en el ámbito familiar y de amigos, nunca donde están los responsables. Y luego cuando va pasando el tiempo, se empiezan a dormir las causas. Entonces, una cosa es cuando vos estás en la misma igualdad de condiciones con alguien particular y otra cuando te enfrentás al Estado. El Estado en sí tiene un montón de artimañas y tiene organismos que tienen que hacer las pericias, que tienen que investigar, hay recursos, un montón de abogados. Y vos, desde lo particular, tenés que suplementar todo eso con tus propios recursos con lo cual se hace muy cuesta arriba.

La familia Maldonado recusó al Juez

Dr. Gustavo Lleral en enero de 2019 y llegaron hasta la Corte Suprema en marzo de 2020. Recién en octubre del 2022, la Corte Suprema estableció que no sacará al juez interviniente pero advirtió que no se deberá descartar la hipótesis de la desaparición forzada. El juez Lleral volvió a tener la causa, intentó una vez más cerrar la causa dos días antes de las elecciones, en el 2023. La familia volvió a recusar al Juez por su mal desempeño y no observar pruebas y la Cámara de Comodoro Rivadavia, finalmente, les dio la razón.

-Esto quiere decir que nosotros nunca abandonamos la causa, pero cuando te dicen que la justicia no es para todos y no es gratuita, es verdad. Porque cada vez que vos llegás a la Corte Suprema, tenés que dejar un depósito y pagar. Si nosotros no hubiésemos tenido los recursos, no hubiésemos podido llegar ahí, nos hubiésemos quedado fuera de la causa. Hoy no estaríamos acá hablando de esto y sería otro caso más impune como tantos. Entonces, es muy complicado el tema judicial si no estás todo el tiempo encima.

-Cuánto desgaste, cuánto esfuerzo… ¿Vos podrías decir decir que la justicia está en manos de unos pocos con nombre y apellido? O sea, ¿hay alguien o algunos que manejan el poder judicial en la Argentina?

Mirá, el cuerpo de Santiago apareció un 17 de octubre. No aparece el 4 de septiembre o el 18 de octubre. Aparece el día de la lealtad peronista y de esa manera, con la aparición del cuerpo, se trata de volver a desaparecer a Santiago. ¿Quién lo va a recordar a Santiago un 17 de octubre, cuando justamente una parte de la sociedad que reivindica ese día va a estar ocupada en otra cosa y no va a dar tiempo a acordarse de que fue el día que se encontró a Santiago Maldonado? Todo muy calculado, a tal modo de que llega el cuerpo a Buenos Aires, la autopsia se hace un viernes que es 20, a la tarde se sale y se dice: “No tiene signos de violencia, la causa es ahogamiento”. Se instala que se ahogó solo y a los dos días vienen las elecciones y gana el macrismo en el 2017. Entonces, creo que “hay un sector político partidario que tiene influencia en el poder judicial, sin duda.

-En cuanto a los medios de comunicación, cuál fue la importancia que tuvieron en la cobertura del caso de Santiago?

Fue mucha y lo hicieron muy bien. Estuvimos en Esquel permanentemente, y quien marcaba la agenda y lo que se plasmaba judicialmente eran Clarín, La Nación e Infobae. La Nación iba diciendo cosas que después se concretaban en la Justicia. Luego el culpar a los mapuches, como que eran terroristas. Me pregunto si eso fuera real, ¿en tantos años no se erradica? El cuerpo de mi hermano aparece en un lugar 3 veces rastrillado, “ahogado” a 50 centímetros de agua, dijeron que se ahogó solo y mediáticamente no tenes manera de revocar porque instalan eso desde los medios. Después no importa lo que venga porque ya se instaló eso. La batalla mediática se perdió. Se instaló que Santiago era un hippie sucio que se ahogó porque no sabía nadar. Cuando todos sabemos que no fue así.

¿Hay acaso, mayor crueldad que eso? Si. Siempre hay más.

Mapuches y “terroristas”

–El tema de los mapuches ingresó nuevamente a escena. El ministro Francos responsabilizo abiertamente a los pueblos originarios de prender fuego en el sur y la Ministra Bullrich, acusó oficialmente de «organización terrorista” al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo al que Santiago defendía y de hecho por eso ustedes sostienen que fue asesinado. Nuevamente estos discursos se instalan con acusaciones gravísimas…

Es recurrente. Pero primero hay que ver quién se beneficia. No creo que los mapuches se beneficien quemando sus propios territorios, nosotros que vivimos allí sabemos cómo viven y sienten. No son millonarios, no se benefician. Lo que se hace con los mapuches es hostigar y criminalizar, incluso a los brigadistas y quienes los acompañaban, porque buscan aleccionar. Cerca de donde está Benetton matan a Santiago, a Rafael Nahuel en Bariloche y a Elias Garay del Lof Quemquemtrew, un territorio de Papel Prensa. Se va instalando la importancia de la propiedad privada, que los mapuches son el enemigo interno, que son malos. pero acá sabemos que hay un qatari en sociedad con el ex tenista Gaudio que quieren hacer una central hidroeléctrica, también lo tenés a Lewis que tiene una termoeléctrica eu poder y parte de la frontera con Chile sabemos que se busca quieren hacer un centro de esquí, habilitar un paso a Chile… y sabemos que cuando la tierra esta quemada es más barata que cuando es fértil. Bueno, claramente no se benefician los mapuches sino gente que está mucho más arriba. Se demoniza a pueblos originarios cuando en realidad son víctimas de la colonización. Si fueran tan peligrosos, deberían detenerlos hace tiempo, no cuando los necesitan para culparlos.

Incluso conocemos a los matones de Lewis que andan a caballo, que se hacen llamar Los gauchos. Son violentos funcionales a sus terratenientes como contaba Osvaldo Bayer en La patagonia rebelde, siempre sobre dos ejes: gendarmería y mapuches.

-¿Cómo calificás la política de derechos humanos del gobierno nacional?



No existe. No hay. Solo hay política de deshumanización, de generar odio y divisiones entre nosotros. Si hoy ocurriera una desaparición forzada, sería natural que no se busque a esa persona. Recordá que acá hubo una línea telefónica para denunciar a docentes que hablaran del tema en las aulas..Hoy nuevamente hay una persecución de los trabajadores, a gente que está en organismos del Estado, con el fin de aleccionar. Lo que sucedió ayer en la ex Esma, con la prohibición de MiloJ es una muestra más. A mi antes me puteaban trolls, hoy me putean directamente diputados, con total impunidad, no hay un costo. Ni siquiera para Milei que dice cualquier barbaridad. Es grave porque atenta contra la democracia.



-Sin embargo y a pesar de esto, desde tu familia lograron contar con un espacio constructivo a partir del dolor: la Cátedra Libre Santiago Maldonado en la facultad de periodismo de la UNLP.



Algunos familiares hacen comedores, huertas o lo que sientan necesario para tener contacto con su ser querido. Con Santiago nos llevábamos 16 años, él había estudiado Bellas Artes en la UNLP y era tatuador y pareciera ser que el “pecado” que cometió fue vivir libremente en distintos lugares, aunque siempre volví a 25 de Mayo. Cada lucha que Santiago acompañaba la plasmaba en murales: a favor de los pueblos originarios, en contra de megaminería, medios y desinformación, en contra de reactor nuclear, a favor de los pescadores en Chile y de los guaraníes en el norte, por nombrar algunas cuestiones. Estos murales fueron destruidos, justo el día que se cumplía el séptimo aniversario, por el intendente de 25 de Mayo que se alineó con Milei. De noche, por supuesto, con topadora tiro murales que no se reconstruirán. La cátedra libre trabaja sobre varios ejes: periodismo y desinformación, muralismo como expresión de lucha, manejo de fuerzas de seguridad, ambiente y recursos naturales, deuda con el FMI, democracia. Hay charlas y talleres vinculados a estos temas que tuvieron que ver con su desaparición y el pedido de justicia que mantenemos aún hoy.

