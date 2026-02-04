Servicio de agua corriente y cloacas: se realizará una Audiencia Pública por el pedido de actualización tarifaria

El próximo 11 de marzo se llevará a cabo la Audiencia Pública convocada por motivo del pedido de actualización tarifaria del servicio público agua corriente y servicios cloacales, presentado por la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría.

La misma será a las 19 horas en instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

Aquellas personas interesadas en participar de la Audiencia Pública ya pueden anotarse manera virtual a través del siguiente formulario on line.

También podrán hacerlo de manera presencial en la sede del Concejo Deliberante, a partir del 18 de febrero y hasta el 3 de marzo (inclusive), a través de un registro, el cual podrá inscribirse toda persona física o jurídica que solicite intervenir en la Audiencia Pública.