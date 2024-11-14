Sesiona el Concejo Deliberante de Olavarría
Este jueves desde las 9 horas.
Este jueves se llevará adelante una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.
La convocatoria es para las 9 horas y la sesión tendrá lugar en el Centro Municipal de Convenciones.
Orden del Día
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
EXPTE. 256/21 H.C.D.
BLOQUE RENOVACIÓN PERONISTA
PYTO. DE ORDENANZA. IMPOSICIÓN DE NOMBRE “ARA SAN JUAN” AL BARRIO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MUÑOZ, AVDA. PELLEGRINI, AVDA. AVELLANEDA Y ROSSI.-
EXPTE. 1430/23 D.E.
RECARATULADO 184/23 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RENOVACIÓN DE FLOTA MUNICIPAL EN DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES.-
EXPTE. 251/23 H.C.D.
BLOQUE U.C.R. – JUNTOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALICE ESTUDIO Y ACCIONES EN ZONA DE ACCESO AL CLUB ESTUDIANTES.-
EXPTE. 035/24 H.C.D.
(Con anexión de
Expte. 049/24 H.C.D.)
BLOQUE AHORA OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN S/ PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITA-RIA EN PARQUES MUNICIPALES.-
EXPTE. 486/23 D.E.
RECARATULADO 102/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA S/ CONDONACIÓN DE DEUDA A/F DE LA OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE.-
EXPTE. 200/24 H.C.D.
(Con anexión de Expte.
198/24 H.C.D.)
BLOQUE PRO
PYTO. DE ORDENANZA. S/ ADHESIÓN AL REGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES – RIGI. LEY NACIONAL 27742.-
EXPTE. 277/24 H.C.D.
BLOQUE POR – ERF
PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO EL ART. 14° Y DEROGACIÓN DE INCISOS D) y E) DEL ART. 18° DE LA ORDENANZA 4190/17 (FOOD TRUCKS).-
EXPE. 281/24 H.C.D.
BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EN EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES Y DEPORTES DE CONTACTO.-
EXPTE. 3255/24 D.E.
RECARATULADO 302/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ARTS. 3° y 4°, E INCORPORACIÓN DE ARTS. 8° y 9° DE LA ORDENANZA 4803/21 (TAPROOM).-
EXPTE. 437/23 H.C.D.
(Con anexión de Expte.
062/24 H.C.D.)
BLOQUE U.C.R. – JUNTOS
PYTO. DE ORDENANZA. IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES POR LOS RIESGOS DEL JUEGO ONLINE.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DONACIONES
EXPTE. 5316/08 D.E.
RECARATULADO 383/23 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECTIFICACIÓN DEL ART. 1° DE LA ORDENANZA 5272/23 (DONACIÓN A/F DEL SR. ALFREDO SEVERO MARTÍNEZ).-
EXPTE. 921/08 D.E.
RECARATULADO 262/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. GASTÓN FABRICIO ACOSTA, UBICADO EN CALLE 11 BIS N° 4350.-
EXPTE. 2094/08 D.E.
RECARATULADO 264/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. CECILIA LUJÁN TRAVERS Y EL SR. RODOLFO ÁNGEL MARTÍN, UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 1484.-
EXPTE. 4979/19 D.E.
RECARATULADO 267/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. CRISTIAN S. CÁCERES, UBICADO EN CALLE 11 BIS N° 2688.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
CONVALIDACIONES
EXPTE. 658/23 D.E.
RECARATULADO 262/23 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. ADJUDICACIÓN A LA FIRMA BARI S.A.C.I..I.T. P/ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS P/ EL HTAL. MPAL HÉCTOR CURA.-
EXPTE. 1308/22 D.E.
RECARATULADO 303/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTA CON EL SR. ORLANDO, NICOLÁS. S/ADQUISICIÓN DE PREDIO EN ZALO PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA PROPIA DE MÁQUINAS VIALES Y CAMIONES.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL
EXPTE. 1542/24 D.E.
RECARATULADO 316/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTI-FICADO COMO: CIRC. II, SECC. F, CH 587, MZ. 587AN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA CHICA.-
EXPTE. 1543/24 D.E.
RECARATULADO 317/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTI- FICADO COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 587, MZ. 587AM, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA CHICA.-
EXPTE. 2698/24 D.E.
RECARATULADO 318/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTIFI- CADO COMO: CIRC. II, SECC. G, CH. 601, PARC. 1C.-
EXPTE. 2699/24 D.E.
RECARATULADO 319/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTIFI-CADO COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 572, MZ. 572AD, PARCELAS 1 y 2.-
EXPTE. 858/24 D.E.
RECARATULADO 321/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTI-FICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 542, MZ. 542 BF, PARC. 10.-
EXPTE. 859/24 D.E.
RECARATULADO 322/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTIFI-CADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 542, MZ. 542 BF, PARC. 11.-
EXPTE. 860/24 D.E.
RECARATULADO 323/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTIFI-CADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 542, MZ. 542 BG, PARC. 10.-
EXPTE. 861/24 D.E.
RECARATULADO 324/24 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTIFI-CADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II, SECC. F, CH. 542, MZ. 542 BG, PARC. 9.-
-VI –
EXPEDIENTES A TRATAR
EXPTE. 343/24 H.C.D.
BLOQUE PRO – ERF
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL AL MUSEO DE LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA (EXPOSICIÓN DE OBJETOS DE LA HISTORIA DE OLAVARRÍA).-
EXPTE. 357/24 H.C.D.
BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL A LAS JORNADAS DE ENFERMERÍA 2024, A REALIZARSE EL 21 DE NOVIEMBRE.-
EXPTE. 358/24 H.C.D.
BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL ACTO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS”, A REALIZARSE EL 27 DE NOVIEMBRE.-
EXPTE. 359/24 H.C.D.
BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL ENCUENTRO DE ESCRITORES “PUENTES LITERARIOS, EN LA CIUDAD DE LOS PUENTES”, A DESARROLLARSE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE.-
EXPTE. 362/24 H.C.D.
BLOQUE PRO-ERF
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL AL SIMPOSIO REGIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LAS COLONIAS DE INMIGRANTES RUSO – ALEMANAS, A REALIZARSE LOS DÍA 22 Y 23 DE NOVIEMBRE.-
EXPTE. 363/24 H.C.D.
OBSERVATORIO DE REDES SOCIALES – FACSO UNICEN
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA PRIMERA EDICIÓN DEL LIBRO “CIBERDELITOS. COMO INVESTIGAR EN ENTOR-NOS DIGITALES” DEL DR. LUCAS MOYANO.-
EXPTE. 337/24 H.C.D.
JUVENTUD RADICAL
PEDIDO DE INFORMES, SOLICITANDO AL D.E.M. TENGA A BIEN INFORMAR S/ EL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS DETERMINADAS, VINCULADAS A POLÍTICAS DE GÉNERO.-
EXPTE. 344/24 H.C.D.
BLOQUE CIMIENTOS DE LIBERTAD
PYTO. DE COMUNICACIÓN. REPUDIO ANTE LA DECISIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PCIA. DE BS. AS., SR. ALBERTO ESTANISLAO SILEONI.-
EXPTE. 354/24 H.C.D.
BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. TENGA A BIEN BRINDAR SOLUCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA EP 48, PARAJE “LA MODERNA” P/ LA RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA INSTITUCIÓN.-
EXPTE. 356/24 H.C.D.
BLOQUE PRO-ERF
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTADO PREOCUPACIÓN POR EL INMINENTE CIERRE DEL MUSEO MUNICIPAL DE LOS ALEMANES DEL VOLGA “ARIEL CHIERICO” DE LA LOCALIDAD DE CNIA. HINOJO.-
EXPTE. 364/24 H.C.D.
BLOQUE PRO-ERF
PYTO. DE COMUNICACIÓN. PREOCUPACIÓN ANTE LA NO INCLUSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE OLAVARRÍA EN EL CONVENIO FIRMADO POR EL GOBERNADOR DE LA PCIA. DE BS. AS. PARA OBRAS EN UNIVERSIDADES.-