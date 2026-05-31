Sierra Chica celebró su 171° aniversario: todos los detalles del acto oficial y los vecinos reconocidos

Imágenes: Mauricio Latorre

Se realizó el acto conmemorativo por el 171° aniversario de la localidad de Sierra Chica. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del club local, institución que recientemente cumplió 94 años de vida. Los orígenes de la localidad se remontan a mediados del siglo XIX, vinculados al asentamiento de las tolderías de los pueblos originarios de Catriel. A partir de una investigación titulada “De Pichi Mawida a Sierra Chica”, realizada por las instituciones de la Mesa de Gestión Educativa, el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 5362/24, la cual estableció el 30 de mayo como la fecha oficial de fundación. El evento detallado en el documento Acto 171 aniversario sierra chica 2026.docx reunió a la comunidad en una jornada de festejos y memoria colectiva.

El acto contó con la participación del intendente del partido de Olavarría, Maximiliano Wesner; la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Maria Laura Gamberini; el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono; y el delegado municipal de la localidad, Emmanuel Capurro. También asistieron concejales de los distintos bloques del HCD, delegados de otras localidades del partido y representantes de los pueblos originarios. En el plano educativo y comunitario, estuvieron presentes la jefa Regional de educación, Marta Casanella; la inspectora de Gestión privada, Romina Altafini; la presidenta del Concejo Escolar, Florencia Cervino; el presidente del Club Sierra Chica, Juan Manuel Billegas; y el integrante local de los Veteranos de Guerra 2 de Abril, Pablo Zeballos.

Por parte del Servicio Penitenciario, asistieron el jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Gastón Collado; la secretaria de Coordinación, Vanesa Bahl; el director de la Unidad N°2, José Luis Ledesma; la directora de la Unidad N°27, Natalia Medina; el director de la Unidad N°38, Gastón Freites; junto a subdirectores de las distintas unidades y la de la Oficina de Inclusión, Priscila Nieva. Asimismo, formaron parte de la jornada la subcomisaria de la Subcomisaría de Sierra Chica, Natalia Herrera, y referentes de agrupaciones locales como Atlanta Sierra Club, Grupo Patrimonio Sierra Chica, Grupo de conservación de patrimonio y la Biblioteca popular Sierra Chica.

Tras la apertura formal y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, se constató la presencia de las delegaciones con sus respectivas banderas de ceremonia. El Centro de jubilados y pensionados de Sierra Chica se presentó con la Bandera Nacional portada por Elba Fernández, acompañada por Erna Herling y Marta Leiciaga, y la Bandera Bonaerense portada por Maria Luisa Sánchez, junto a Lidia Moraguez y Elva Alfonso. El Ballet Folclórico Herencia Serrana asistió con su directora Rosana Garcia; la Bandera Nacional tuvo como abanderado a Mario Giles y como escoltas a Alejandra Smith y Emanuel Cavagna, mientras que la Bonaerense fue portada por Agustina Melo con los escoltas Gonzalo Lavalle y Nicolás Romero.

Las instituciones educativas iniciales y primarias también conformaron las filas de las banderas de ceremonia. El Jardín de Infantes N° 906 “Tambor de Tacuarí”, acompañado por la directora Maria José Canevello, tuvo en la Bandera Nacional al abanderado Bastian Acuña Devia y a los escoltas Ambar Carricart y Giovanni Montenegro, y en la Bonaerense a la abanderada Jianna Ventimiglia junto a Máximo Mogica y Cielo Yarmoluk. El Jardín Maternal Municipal “Colores” concurrió con la coordinadora Carolina Mensi y la Bandera Nacional a cargo de Catalina Sucunza, Ulani Cardozo y Lisa Monjes. La Escuela Primaria N°13 Joaquín V. González, junto a la directora Mariana Ali, presentó su Bandera Nacional portada por Catalina Almeida, Franchesca Labosca y Ciro Camplone. La Escuela Primaria N°2 Cayru Maipú, con la directora Silvia Burnet, tuvo como abanderado de la Nacional a Santino López y como escoltas a Santino Pérez Ducin y David Pereyra. Por su parte, la Escuela Primaria N°46 “Paraje Miñana”, acompañada por la directora Gisel López, presentó la Bandera Nacional con Bastian Balbuena, Brian Santillán y Agustina Balbuena, y la Bonaerense con Xiomara Olivera, Brisa Balbuena y Rufina Otermin.

El cuadro de las delegaciones escolares se completó con los niveles secundario, especial y de educación física. La Escuela Secundaria N°17, junto a su director José Mogavero, asistió con la Bandera Nacional portada por Malena Ventimiglia, escoltada por Yenifer Melchior y Damaris Genzone, y la Bonaerense a cargo de Ariana Delpiani, Andy Palacios y Alejo Aguirre. El CEF N°100 se presentó con el director Raúl Méndez; la Bandera Nacional fue llevada por Marina Garcia, Antonela Pérez y Maria Ester González, mientras que la Bonaerense tuvo a Carolina Franco, Maria del Rosario Sánchez y Olga Sandoval. Finalmente, el CEC N°803 concurrió con el director Juan Cruz Garcia Occhi y la Bandera Nacional integrada por el abanderado Thiago Franco y las escoltas Eliana Henrichson y Mia Lantarilla. De igual manera, presenciaron la jornada secretarios, subsecretarios, directores, referentes institucionales, comerciales y vecinos.

Durante el desarrollo de la ceremonia se entregaron distinciones especiales a referentes comunitarios. Se destacó a Mónica Mendía por su compromiso y labor al frente del Museo Municipal “Emma Occhi” de Sierra Chica, reconociendo su trabajo constante en la conservación del patrimonio histórico y la memoria del pueblo. Asimismo, se brindó un reconocimiento a Rosana Garcia por los 21 años de trayectoria del Ballet Herencia Serrana, valorando la inclusión social y cultural generada a través de la enseñanza del folclore en la comunidad. Por último, se distinguió al Grupo Patrimonio Sierra Chica por sus tareas de rescate fotográfico, resguardo de las tradiciones y defensa de la identidad local.

El cierre de la jornada contó con los discursos alusivos de la estudiante Zaira Gregorini, en representación de la Escuela Secundaria N°17, y del intendente Maximiliano Wesner. El mandatario comunal agradeció formalmente al Club Sierra Chica, a su presidente Juan Manuel Billegas y a las familias que forman parte de la institución por brindar las instalaciones del salón para el desarrollo de las actividades oficiales. El encuentro finalizó con el tradicional corte de la torta para celebrar el aniversario de la localidad.