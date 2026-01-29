Sierras Bayas será sede de la segunda correcaminata nocturna del año

Continúa el desarrollo de «Olavarría en Verano», el calendario de propuestas deportivas, recreativas y culturales gratuitas que se brindan en distintos puntos del Partido. En este contexto, el próximo 12 de febrero se llevará a cabo la segunda Correcaminata Nocturna del 2026, que en esta edición tendrá como sede a la localidad de Sierras Bayas.

La actividad tendrá como punto de encuentro el Paseo del Mástil, ubicado en el acceso a la localidad frente al Monte de los Fresnos. La jornada iniciará a las 19:30 con una clase abierta de gimnasia a cargo de profesoras de la Dirección de Deporte Social.

Posteriormente, desde las 20:30 horas, comenzarán las carreras de velocidad para niños, niñas y adolescentes.

A las 21 se realizará la largada de la correcaminata principal. El recorrido será de 3 kilómetros y está diseñado para que puedan participar todas las personas interesadas. La inscripción se realiza a través de un formulario online.

Finalmente, se confirmó que la tercera y última correcaminata del calendario ya tiene fecha y lugar: será el 26 de febrero en Loma Negra.