Siguen cayendo las ventas minoristas: bazar y perfumería, los sectores más afectados

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Por En Linea Noticias 0

Las ventas minoristas pyme volvieron a registrar una caída en abril y profundizaron la tendencia negativa que arrastra el sector desde comienzos de año. Según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas descendieron un 3,2% interanual a precios constantes y acumulan una baja del 3,5% en el primer cuatrimestre de 2026.

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad también mostró un retroceso del 1,3%, en un contexto marcado por el freno del consumo, el aumento de costos y la cautela de los comerciantes.

El relevamiento reflejó además fuertes diferencias entre rubros. Las mayores caídas se registraron en Bazar y decoración, que retrocedió un 12,3%, y Perfumería, con una baja del 7,2%. También se ubicó entre los sectores más golpeados Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción, con un descenso del 4,2%.

Del total de los rubros relevados, seis cerraron abril en terreno negativo. La única excepción fue Farmacia, que logró una suba interanual del 6,1%.

Desde CAME señalaron que el consumo continúa concentrándose en productos esenciales y de reposición inmediata, mientras que las compras vinculadas al hogar, decoración y artículos no prioritarios siguen mostrando una marcada retracción.

El informe también indicó que las ventas online realizadas por comercios con local físico crecieron un 8% interanual y un 0,7% frente a marzo. Sin embargo, ese incremento no alcanzó para revertir la caída general del sector minorista.

En paralelo, persiste un escenario de incertidumbre entre los comerciantes. El 58,7% de los encuestados consideró que no es un momento adecuado para invertir, principalmente por la inestabilidad en los costos de reposición y el bajo nivel de demanda.

Respecto a las expectativas, el 49% cree que la situación se mantendrá sin cambios durante los próximos meses, mientras que el 37,2% espera una mejora y el 13,8% proyecta un empeoramiento.

Desde la entidad remarcaron que la recuperación del sector dependerá de una mejora del poder adquisitivo y de una reducción de los costos fijos que actualmente afectan la rentabilidad de los comercios pyme.

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