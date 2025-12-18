Silvina Barili en CoNverSo: «San Vicente es mi comunidad, es mi segunda casa»

Silvina Barili fue parte de un nuevo episodio de CoNverSo. La catequista y animadora habló de su vínculo con la fe y la llegada a Olavarría donde -reconoció- se sintió abrazada.

«San Vicente es mi comunidad», dijo Silvina Barili quien este miércoles fue protagonista de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias.

Barili – hermana del reconocido periodista Rodolfo Barili – se abrió profundamente en una charla donde habló de su vínculo con la fe.

En un tramo de la charla recordó su llegada a Olavarría y contó que cuando lo hizo se siento abrazada en la comunidad parroquial de San Vicente donde lleva adelante muchas de sus acciones evangelizadoras.

Contó además como surgió la idea de «La Murga de Todos los Santos», una iniciativa que cada año moviliza a un sector del barrio San Vicente.