Sin descanso: la economía empuja a miles de argentinos a quedarse sin vacaciones

Casi la mitad de los argentinos no planea tomarse vacaciones durante el verano. La decisión, lejos de responder a una elección personal, está fuertemente condicionada por la situación económica y el deterioro del poder adquisitivo.

Así lo revela un estudio de la consultora Bumeran, especializada en mercado laboral, que indica que el 46% de los trabajadores resignó la posibilidad de viajar en el período estival. El principal motivo es económico, en un contexto marcado por inflación más baja pero persistente y caída del ingreso real.

Entre quienes no se tomarán vacaciones, el 56% señaló directamente la falta de recursos como la causa central. En tanto, un 21% mencionó “cambios laborales”, una categoría amplia que, según el informe, puede incluir la aceptación de esquemas de trabajo con menos derechos o mayores niveles de incertidumbre.

Los datos reflejan un cambio profundo: el descanso anual dejó de ser un derecho garantizado para convertirse en una variable de ajuste frente a las restricciones económicas. En esa línea, el relevamiento también muestra que el 29% de los trabajadores priorizaría una reducción de la jornada laboral antes que tomarse vacaciones.

El informe indagó además qué beneficios elegirían los trabajadores si tuvieran que resignar el descanso. Un mejor salario encabezó las preferencias con el 44%, seguido por el trabajo remoto (21%), incentivos económicos adicionales (15%), modalidades sin horarios fijos (10%) y días libres esporádicos (6%).

Dónde viajan quienes sí se toman vacaciones

Entre quienes sí lograron tomarse vacaciones, el estudio marca una particularidad: una proporción significativa eligió destinos fuera del país. Según el relevamiento, el 24% viajó a la Costa Atlántica bonaerense, mientras que otros destinos concentraron el 22%, con el Caribe como principal opción. Brasil representó el 16% de los viajes.

Especialistas consultados por la firma atribuyen esta tendencia a un tipo de cambio que, pese a la flexibilización del esquema cambiario implementado por el Gobierno, continúa resultando relativamente favorable para algunos sectores.

El panorama general, sin embargo, es claro: para una parte cada vez más amplia de la población, las vacaciones dejaron de ser parte del calendario anual y pasaron a ser un lujo difícil de alcanzar.